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Dünya

Tsunami kurbanları anıldı

Beş yıl önce Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerdeki Tsunami felaketinde ölenler için anma etkinlikleri düzenlendi

27 Aralık 2009 02:00

T24- Beş yıl önce Hint Okyanusu’na kıyısı olan ülkelerdeki Tsunami felaketinde 168 bin kişinin öldüğü Endonezya’da Banda Açe’de anma etkinlikleri düzenlendi.

Felakette ölenlerin yakınlarının toplandığı anıt haline getirilen alanda bulunan 72 yaşındaki bir kadın şunları söylüyordu: “Buralarda gömülmüş olabilirler ya da dalgalar onları sürüklemiş olabilir. Tsunami sırasında plajdaydık. Nerede gömüldüklerinden emin değilim, ama her gün buraya onlar için dua etmeye geliyorum.” Felakette toplam 250 bin kişi ölmüştü.

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