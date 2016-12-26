Tsunami felaketi özellikle Endonezya'nın Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'de etkili olmuştu. Banda Açe'de bugün düzenlenen törende, tsunami kurbanları anıldı. Törende toplu mezarlara çiçekler bırakıldı. Tsunamide ayakta kalan bir camide düzenelenen törende, kurbanlar için dua edildi.

26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen tsunami felaketi 14 ülkeyi etkilemiş, yüksekliği 20 metreye ulaşan dalgalar büyük yıkıma yol açmıştı. Endonezya’nın Sumatra Adası açıklarında meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin neden olduğu dev dalgalar sonucu 200 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Felaket özellikle Endonezya'da etkili olmuş ve sadece bu ülkede yaklaşık 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Bunun yanı sıra tsunami Tayland, Hindistan ve Sri Lanka kıyılarında büyük yıkıma yol açmıştı.

Açe eyaleti bu ayın başında yine 6,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, 100'den fazla kişi ölmüş, yaklaşık 84 bin kişi de evsiz kalmıştı.

Sri Lanka ve Tayland'daki anma törenleri

Sri Lanka'da da bugün Budist ve Hindu tapınakları ile kiliselerde hükümet tarafından düzenlenen törenlerde tsunami kurbanları anıldı. Ülkedeki en büyük tören ise Ada'nın güneyindeki Peraliye kentinde düzenlendi. Peraliya kentinde tsunami demiryolunu vurmuş, bir tren denize sürüklenmiş ve bin 270 kişi yaşamını yitirmişti.

Tayland'da ise tsunamiden en çok etkilenen altı eyalette "sürdürülebilir kalkınma için” sloganı ile anma törenleri düzenlendi. Tayland, tsunami felaketinin ardından kıyıları boyunca 100 uyarı kulesi kurdu. Tsunami tehlikesi bulunan kentlerde düzenli olarak tatbikat yapılıyor.

Tayland'da hâlâ 400 kurbanın kimliği belirlenemedi. Polis yetkilileri Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, bugüne kadar bu kişilerin akrabası olma olasılı bulunan 4 bin ila 5 bin kişiyle irtibata geçildiğini belirtti. Tayland'da 2 bini turist olmak üzere yaklaşık 5 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

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dpa/ rtd/afp/epd, JD/BK