Tsunami, İstanbul'un 17 ilçesini etkileyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ODTÜ'nün ortak yürüttüğü “İstanbul Tsunami Bilgi Kitapçıkları" çalışması tamamlandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, çalışma, İstanbul'un denize kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi. İstanbul'daki ilçelerin durumu şöyle:

-Adalar: Binden fazla yapı etkilenecek, dalgalar 12.3 metreye ulaşacak.

-Avcılar'da su basma derinliği 5.2 metre, yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metre.

-Bakırköy'de su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metre. Maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı hesaplandı.

-Beşiktaş'ta su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metre.

-Beylikdüzü'nde su basma derinliği 5.11 metre. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metre.

-Beyoğlu'nda karadaki su basma derinliği 3.04 metre. 170'den fazla yapı etkilenecek.

-Büyükçekmece'de su basma derinliği 8.59 metre; 1400 bina etkilenecek.

Kadıköy ve Maltepe riskli durumda

-Fatih'te su basma derinliği 7.02 metre; su basma mesafesi yaklaşık 650 metre.

-Kadıköy'de su basma derinliği 7.79 metre, su basma mesafesi dere yatakları boyunca 1.000 metre.

-Kartal'da su basma derinliği 5.84, yatayda mesafe 300.

-Küçükçekmece'de su basma derinliği 5.38 metre, yatayda mesafe bin 230 metre.

-Maltepe'de su basma derinliği 7.96 metre, yatayda ise mesafe yaklaşık 670 metre. Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalacak.

-Pendik'te su basma derinliği 5.71 metre, yatayda ise mesafe 400 metre.

-Tuzla'da su basma derinliği 6.34 metre, yatayda ise mesafe yaklaşık 600 metre.

-Üsküdar'da su basma derinliği 3.37 metre, yatayda ise yaklaşık 365 metre.

-Zeytinburnu'nda su basma derinliği 5.95 metre, su basma mesafesi 470 metre.