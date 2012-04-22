Tsunami enkazının ilk parçaları Alaska'da

Japonya'da geçen yıl meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki depremin tetiklediği tsunaminin sürüklediği enkazın ilk parçaları Alaska kıyılarına ulaşmaya başladı.



Federal bilim adamları Alaska kıyılarına ulaşan bir voleybol ve bir futbol topunun Japonya'dan Alaska'ya gelen ilk parçalar olduğunu düşünüyor.

Spor toplarının Middleton Island'daki bir radar teknisyeni tarafından tespit edildiği, teknisyenin karısının ise topların üzerinde tsunaminin vurduğu bölgedeki bir Japon okulunun yazısının izlerini bulduğu belirtildi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yöneticisi Doug Helton, topların enkazın ilk parçaları olduğunu ifade ederek, bu parçaların izlerini takip ederek sahiplerine iade etmenin mümkün olabileceğini kaydetti.