Tsunami değil sis dalgası

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Meksika Körfezi üzerindeki uçuşundan dönen Pilot JR Hott dev dalgaların okyanus kıyısındaki gökdelenleri aşıp onların arkasındaki evleri ve yolları yıktığını sandı fakat bu sadece bir göz yanılmasıydı.Nemle birleşen havanın yarattığı “sis dalgası” denizden gelen dalgalara benziyordu. Hott helikopteri sisin içine girmeden önce çektiği kareleri Facebook sayfasında paylaştı.“Weather.com” adlı hava durumu sitesinden Dr. Greg Forbes Florida’da meydana gelen “sis dalga”sının nedenini araştırdıklarını belirterek ilk verilere göre bu hava olayının kaynağının sıcak ve nemli hava olduğunu söyledi.Forbes şöyle konuştu: “Nemli ve sıcak hava kıyıya doğru ilerlerken havanın irtifa kaybetmesiyle soğuyor ve sis oluşuyor”.