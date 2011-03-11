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Dünya

Tsunami dalgaları Havai'ye ulaştı!

Japonya'da meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunami saatte 500 km hızla ilerleyerek Hawaii'ye ulaştı.

11 Mart 2011 02:00

T24 - Japonya'da meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunami saatte 500 km hızla ilerleyerek Hawaii'ye ulaştı. Tsunami dalgalarının vurduğu ABD'nin Hawai eyaletinde, büyük bir hasar meydana gelmediği bildirildi.  

Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami oluştu. Depreme yakın bölgelerde kıyıya vuran tsunami dalgaları büyük hasara neden oldu. Ülkenin kuzeyindeki Sendai kentindeki limanı 10 metre büyüklüğündeki dalgalar yuttu. Tsunami saatte 500 km hızla ilerleyerek Hawaii'ye ulaştı. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Bill Daley, Hawai'ye ulaşan tsunami dalgalarının bölgede çok önemli etkileri olmamışa benzediğini ve bunun cesaret verici olduğunu söyledi. ABD'nin batı kıyısının hala tehlike altında olduğunu da belirten Daley, ancak saatler önce duyulan korkuların büyük oranda azaldığını belirtti.

Saatte 500 km ile ilerleyen tsunami dalgaları, depremden yaklaşık yedi buçuk saat sonra Hawaii kıyılarına ulaştı. Sirenlerin çaldığı Hawaii'de insanlar yüksek yerlere doğru kaçtı.


Dünyada tsunami alarmı

Depremin hemen ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin hemen hepsinde tsunami alarmı verildi. Tayvan ve Hawaii'de tahliyeler başlatıldı. 2 metre yüksekliğinde dalgaların vurabileceği belirtilen ABD'nin California eyaletinde de tahliyelerin yaşanabileceği belirtiliyor.  

ABD'nin Alaska eyaletindeki Tsunami Uyarı Merkezi, ABD ve Kanada'nın batı kıyılarının tamamı olmak üzere, Meksika sınırından ABD'nin Alaska eyaletinin Chignik Bay'a kadar olan bölge için tsunami alarmı verdi. Alaska eyaletinde ayrıca, Aleutian adalarında yaşayan ondan fazla topluluk da tsunami konusunda alarma geçirildi.

50'ye yakın ülkenin tsunamiden etkilenebileceği bildiriliyor. Uluslararası Kızıl Haç Örgütü de tsunaminin en önemli konu olduğunu ve bazı dalgaların Pasifik adalarından daha büyük olabileceğini bildirdi.Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında da Tsunami alarmı verildi.

Japonya'da bu sabah meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki depremin ardından Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında da tsunami alarmı verildi.

ABD'nin Alaska eyaletindeki Tsunami Uyarı Merkezi, alarmın, ABD ve Kanada'nın batı kıyılarının tamamı olmak üzere, Meksika sınırından ABD'nin Alaska eyaletinin Chignik Bay'a kadar olan bölgeyi kapsadığını duyurdu.

Alaska eyaletinde ayrıca, Aleutian adalarında yaşayan ondan fazla topluluk da tsunami konusunda alarma geçirildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Hawaii eyaleti için de tsunami alarmı vermişti.


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