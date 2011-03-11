-TSUNAMİ 100 KİŞİLİK GEMİYİ SÜRÜKLEDİ TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'yı vuran 8,9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami 100 kişiyi taşıyan bir gemiyi sürükledi. Kyodo ajansının haberinde, geminin, ülkenin kuzeydoğusunu vuran tsunamide sürüklendiği belirtildi. Japonya'daki depremde ölü sayısı 32'ye yükselmişti. -NÜKLEER SANTRALDE ACİL DURUM- Depremden sonra bir nükleer santralde, önlem olarak acil durum ilan edildi. Japonya hükümetinin sözcüsü Yukio Edano, depremden sonra kapanan Fukuşima'daki nükleer santralin soğutma sisteminde mekanik bir arıza meydana geldiğini, bu nedenle acil durum ilan edildiğini söyledi. Edano, bir numaralı nükleer santralde nükleer sızıntının olmadığını, acil durumun önlem olarak ilan edildiğini sözlerine ekledi. -ALMANYA YARDIM TEKLİF ETTİ- Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Japonya'ya acil yardım yapmaya hazır olduklarını söyledi. Westerwelle, Berlin'de yaptığı açıklamada, Japonya'nın depremlere karşı hazırlıklı bir ülke olduğunu, ancak talep gelmesi halinde yardım edebileceklerini belirtti.