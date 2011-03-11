T24 LogoT24 Logo
Dünya

TSUNAMİ 100 KİŞİLİK GEMİYİ SÜRÜKLEDİ TOKYO (A.A)

11 Mart 2011 15:59

-TSUNAMİ 100 KİŞİLİK GEMİYİ SÜRÜKLEDİ TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'yı vuran 8,9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami 100 kişiyi taşıyan bir gemiyi sürükledi.  Kyodo ajansının haberinde, geminin, ülkenin kuzeydoğusunu vuran tsunamide sürüklendiği belirtildi.  Japonya'daki depremde ölü sayısı 32'ye yükselmişti. -NÜKLEER SANTRALDE ACİL DURUM- Depremden sonra bir nükleer santralde, önlem olarak acil durum ilan edildi.  Japonya hükümetinin sözcüsü Yukio Edano, depremden sonra kapanan Fukuşima'daki nükleer santralin soğutma sisteminde mekanik bir arıza meydana geldiğini, bu nedenle acil durum ilan edildiğini söyledi. Edano, bir numaralı nükleer santralde nükleer sızıntının olmadığını, acil durumun önlem olarak ilan edildiğini sözlerine ekledi. -ALMANYA YARDIM TEKLİF ETTİ- Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Japonya'ya acil yardım yapmaya hazır olduklarını söyledi. Westerwelle, Berlin'de yaptığı açıklamada, Japonya'nın depremlere karşı hazırlıklı bir ülke olduğunu, ancak talep gelmesi halinde yardım edebileceklerini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24