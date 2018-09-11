TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0'e indirilmesini talep ettik

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin, varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.

Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç, sektörün ileriye taşınması ve Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

- Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir

- Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.

- Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.

- Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

- Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem yaratılmalıdır.