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Ekonomi

TSPB Başkanı Koç: 2018 halka arz yılı olacak

İstanbul, 14 Şubat  (DHA) –  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem’in yeni sayısında, yılbaşından bu yana yapılan halka arzların üç milyar lira büyüklüğe ulaştığını ve 2018 yılının halka arz yılı olacağın

14 Şubat 2018 15:23

İstanbul, 14 Şubat  (DHA) –  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem’in yeni sayısında, yılbaşından bu yana yapılan halka arzların üç milyar lira büyüklüğe ulaştığını ve 2018 yılının halka arz yılı olacağını söyledi.
TSBP\'den yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde yapılacak halka arzların sermaye piyasaları için önemine görüşlerini paylaşan Koç, “Halen Sermaye Piyasası Kurulu’ndan halka arz izni almış, iki şirket bulunuyor ve bunların toplam değerinin 64.2 milyon lira civarında olduğu hesaplanıyor\" dedi ve ekledi:
\"Bunlara ek olarak dört büyük şirketin de halka arz için başvuru yapması bekleniyor.
\"Yılbaşından bu yana yapılan dört halka arz ile toplam üç milyar lira büyüklüğe ulaşılmışken, Şubat ayının başında gerçekleştiren iki kurumun halka arzlarının büyüklüğü 2.8 milyar lira olarak gerçekleşti.
\"Bu açıdan bakıldığında 2018 halka arz yılı olacak gibi görünüyor.\"
TSPB Başkanı Koç sermaye piyasalarının ana işlevinin tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi, başka bir deyişle tasarruf sahiplerinden girişimcilere aktarılması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
\"Bu amaca yönelik çeşitli yöntemler kullanıyor olsak da en yayın ve etkili yöntemin pay halka arzları olduğunu söyleyebiliriz; ancak, halka arz her zaman olmuyor.
\"Pay piyasalarında fiyatların öyle bir seviyeye gelmesi gerekiyor ki, artan talebin yeni arzlarla karşılanması gerekiyor.
\"Fiyat seviyesi ve arz-talep dengesizliğinin geldiği bu aşama, ‘halka arz penceresi’nin de açılığı anlamına geliyor.
\"Borsa İstanbul pay piyasasında fiyatların yükselmesi ülkemizde de halka arzların önünü açmaya başlıyor.\"
Gösterge’nin Kış 2018 Sayısı Yayımlandı
TSPB tarafından hazırlanan Gösterge dergisinin Kış 2018 sayısı yayımlandı. Bu sayıda TSPB tarafından aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden derlenen 2017 yılının ilk dokuz ayına ait faaliyet ve finansal verilerine ilişkin incelemelere yer verildi.
Üç ayda bir yayımlanan Gösterge yayınının bu sayısında, “Avrupa Birliğinde Alternatif Yatırım Fonları”, “Avustralya’da Özel Emeklilik Sistemi”, “Dünyada Menkul Kıymetleştirme”, “MiFID II ve Etkileri” başlıklı makaleler yer aldı. Gösterge’nin tüm sayılarına www.tspb.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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