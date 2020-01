-TŞOF Başkanı Apaydın'dan sürücülere kış uyarısı ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ''Mevsim şartlarına uygun olarak kar yağışı ülkemizin her yerinde kendini göstermeye başladı. Yol şartları bilhassa şehir içi trafik kazalarının artmasına neden olmaktadır. Sürücülerimizi kurallara dikkatle uyması ve sigortasız yola çıkmamaları konusunda uyarıyorum'' dedi. Apaydın yaptığı açıklamada, trafikteki araç sayısının 15 milyon 892 bini, ehliyetli sürücü sayısının 21 milyon 500 bini aştığını belirterek, ''Kaza sonrası araç hasarlarının ve yaralanmalarda tedavi giderlerinin karşılanması için zorunlu trafik sigortası yaptırmak bir keyfiyet değil, zorunluluk olduğunu unutmayalım'' ifadelerini kullandı. Sigortasız araç sahiplerinin biran evvel sigortalarını yaptırması gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti: ''2011 Kasım ayı itibariyle 12 milyon 508 bin araç sigortalı, 3 milyon 383 bin aracın ise sigorta yoktur. Yani hala daha yüzde 21,29 oranında araç yollarda sigortasız dolaşıyor. Sigortasızlık oranları ise motosiklette yüzde 64,11, traktörde yüzde 57,17, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 53,34 olmak üzere sıralanıyor.'' Büyük şehirde faaliyet gösteren ticari bir araçla aynı ilin merkezi dışındaki uzak ilçelerinde faaliyet gösteren araçlar için ödenen prim tutarlarının aynı olduğunu dile getiren Apaydın, ''Bu haksızlığın bir an önce giderilmesini talep ediyoruz'' ifadesini kullandı. Türkiye'de oto hırsızlığı, doğal afet ve diğer nedenlerden doğan hasar ve zararların karşılanabildiği KASKO sigortasının da yeterince anlaşılamadığınına işaret eden Apaydın, şunları belirtti: ''2010 yılı içinde 12 bin civarında oto hırsızlığı olan ülkemizde günde ortalama 33 araç çalınmaktaydı. Emniyet güçlerimizin yoğun çabaları sayesinde çalınan oto sayısı her geçen gün düşmekle birlikte, doğal afet ve diğer nedenlerden doğan zararlarımızın karşılanabilmesi için de KASKO sigortası yaptırmakta büyük fayda var. Ama 2011 yılının Ekim ayına göre 3 milyon 201 bin kasko yaptıran araç olduğunu görüyoruz. Yani her 5 araçtan birinin kasko sigortası olması yetersizdir.''