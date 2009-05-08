TSO: "Orta doğu türkiye için önemli bir pazardır"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Galip Ensarioğlu, Orta Doğu'nun Türkiye için önemli bir fırsat ve pazar olduğunu söyledi.



Ensarioğlu AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye, bölge ve Diyarbakır'ın da ekonomik kriz sürecinden geçtiğini, bu süreçten var olan fırsatları çok iyi tespit etmek gerektiğini belirtti.



Öteden beri komşu ülkelerle ticaret ve siyasetin geliştirilmesi ile ilgili tavsiyelerde bulunduklarını, zamanın da kendilerini haklı çıkardığını ifade eden Ensarioğlu, tüm dünya ülkelerine bakıldığında, ülkelerin komşuları ile olan ticaret hacimlerinin yüzde 60 civarında olduğunu kaydetti.



Ensarioğlu, Türkiye'nin son yıllara kadar komşuları ile olan kötü ilişkileri nedeniyle ticaret hacminin yüzde 10 olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Son yıllarda merkezi hükümetin de ciddi çabaları, politika değişiklikleri ve komşuları ile olan olumlu ilişkileri sonucu, bu oran bu yıl itibariyle yüzde 40'lara kadar çıkmıştır. Yaşanan krizden dolayı bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de ihracatımız yüzde 30-35 civarında düşmüştür. Irakla olan ihracatımız ise yüzde 70, Suriye ile 50 civarında artmıştır. Onun için bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz lazım. DTSO olarak bu ilişkilerin geliştirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla, 14-19 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilen Tarım Fuarına çevre ülkelerden bine yakın davetlinin iştirakini sağladık. Irak'tan yaklaşık 150 davetli Diyarbakır'a gelmişti. Buna mukabil 27 Nisanda Diyarbakır'dan 150 iş adamını Erbil Fuarına götürdük. 2 gün boyunca orada iş adamaları ile yaptığımız görüşmeler ve anlaşmalar var. Orada da gördük ki, açılan stantların yüzde 90'ı Türk firmalarının standıydı. Kendimizi Türkiye'de hissettik. Onun için bu fırsatları çok değerlendirmemiz gerekir."



Fuar anlaşması



Ensarioğlu, Erbil TSO ile yaptıkları anlaşmada, gelecek aylarda, Uluslararası Erbil Fuarı'nı Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın da uluslararası ölçekli bir fuarını Erbil'de yapma konusunda anlaşmaya vardıklarını anlattı.



Söz konusu ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili 12 kişilik bir komisyon kurduklarını, karşılıklı yapılacak etkinliklere katılma konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını ifade eden Ensarioğlu, şunları söyledi:



"Krizler içerisinde fırsatları da barındırır. Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yanı başımızda Orta Doğu gibi büyük bir fırsat var. Orta Doğu Türkiye için önemli bir fırsat ve pazardır. Yıllarca biz bu fırsatı, bu pazarı başkalarına kaptırmışız ve ilgilenmemişiz. Orta Doğu'da 300 milyonu aşkın bir nüfus yaşamakta ve yıllık 400 milyar dolara yakın ithalat yapılmaktadır. Bu ülkeler dünyada krizden en az etkilenen ülkelerdir. Gelirlerinin çoğu petrolden gelen ve üretmeyen ülkelerdir. Irak pazarını önemsiyoruz. Irak ile olan ticaret hacmimiz bugün itibarıyla 6 milyar dolardır. Ama ticaret hacmimizin 5 yılda 25 milyar doları bulacağına inanıyoruz. Bunun için de Habur Sınır Kapısının tam kapasite ile çalışmasının sağlanması, Diyarbakır'dan Habur'a otoban yapılması, Erbil'e acilen konsolosluk açılması, Türkiye'ye girişler için mümkünse vizenin kaldırılması, değilse kapıda vizenin verilmesi, Diyarbakır'dan Erbil'e ve Süleymaniye'ye uçak seferlerinin düzenlenmesi gerekiyor."

