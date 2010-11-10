TSMF, Etibank davasından çekildi

T24 - TMSF tarafından el konulan Etibank`ın eski sahibi Dinç Bilgin ile bankanın 27 eski yöneticisi hakkında ‘Bankalar Kanunu’na muhalefet’ suçundan açılan davada karar aşamasına gelindi.



Müdahil taraf olan TMSF, alacaklarının karşılanmış olmasını gerekçe göstererek davadan çekildi. Kararın Aralık’ta çıkması bekleniyor. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 27 Ekim 2000 tarihinde el konulan ve Etibank davasında karar günü yaklaştı. Etibank’ın eski sahibi Dinç Bilgin ile oğlu Önay Şevket Bilgin’in de aralarında bulunduğu 27 sanık hakkında görülen davanın son duruşmasında çıkması beklenen karar sanıklardan Seda Eren ve Ahmet Can’ın avukatı Dilek Erdoğan Uçan’ın duruşmaya katılmaması nedeniyle ertelenmişti.



İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Dinç Bilgin, Önay Şevket Bilgin, Hakkı Cengiz Kırgül, Şükrü Karahasanoğlu, Cahit Demir, Seda Eren, Ayşe Emel Tahıl, Ferhat Yengiloğlu, Ulvi Sezar Peksöz, Ahmet Can, Haluk Fikret Abuşoğlu, Murat Yüksel, Mustafa Dinçer, Ayşe Hande Güven, Ziya Koşay ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın başında TMSF avukatı Nihan Eratik söz alarak, altında TMSF Hukuk İşleri Daire Başkanlığı Grup Koordinatörü Sami Türker imzalı dilekçeyi mahkemeye sundu.



TMSF Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, “TMSF ’nin müdahil olduğu Etibank A.Ş hakim ortak ve diğer yöneticilerinin “bankacılık zimmeti ” ve diğer suçlardan sanık olarak yargılandığı 2007/53 sayılı ceza davasına ilişkin, dosyada borçlu gruba ait malvarlığının satışından elde edilen tutarlarla sıra cetveli kesinleştiğinde kamu alacağının büyük bir bölümünün tahsil etmiş olacağı” belirtildi.





TMSF davadan çekildi



TMSF’nin mahkemeye sunduğu dilekçede, fonun davaya müdahilliğinde artık bir fayda olmadığı belirtilerek, alacak ve fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla söz konusu davadan ve bu dava ile birleşen diğer tüm davaların müdahilliğinden çekildiklerini ve gereğinin yapılmasını talep etti. TMSF’nin bu talebine itirazları olmadığını belirten Dinç Bilgin ve Önay Şevket Bilgin ’in avukatı Asım İplikçioğlu, beyanlarını bildirmek için mahkemeden süre istedi. Mahkeme heyeti de dün yaşanan bu gelişmeler üzerine, TMSF ’nin müdahillik sıfatının kaldırılmasına karar vererek konuyla ilgili beyanlarını bildirmeleri için sanık avukatlarına süre verdi. Dava 3 aralık tarihine ertelendi.





Davada ilk karar 2005’te çıkmıştı



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 27 Ekim 2000 tarihinde el konulan Etibank ’ın eski sahibi Dinç Bilgin ile bankanın 27 eski yöneticisi hakkında ‘Bankalar kanununa muhalefet’ suçundan yapılan yargılamada ilk karar 22 Temmuz 2005 tarihinde çıkmıştı.



İstanbul 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Dinç Bilgin’i “zimmet” suçundan 14 yıl, oğlu Şevket Önay Bilgin ise 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Dinç Bilgin’e 499 milyon 977 bin TL de para cezası kesmişti. Dinç Bilgin ve oğlu Şevket Önay Bilgin “cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak, bu teşekküle üye olmak ve teşekkül üyelerine yardım etmek” suçlarından da beraat etmişti. Ancak mahkemenin bu kararı Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından “usul eksikliği” nedeniyle bozulmuştu.



Daire, karardan sonra yürürlüğe giren bankacılık yasasında sanıklar lehine hükümler olup olmadığının incelenmesini istemişti. Yargıtay’ın bozma kararı üzerine davanın yeniden görülmesine başlanmış ve Bilgin Ailesi reddi hakim talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmişti. Dinç Bilgin ve Oğlu Önay Şevket Bilgin’in dosyaları ayrılmış ve davaları İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanmıştı. İstanbul 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan diğer sanıklar hakkında 15 Kasım 2006’da karar çıkmıştı. Kararı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesi ise Dinç Bilgin ve oğlu Şevket Önay Bilgin’in hukuki durumlarının ve suç vasfının ihtisas mahkemesi olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde birlikte yapılacak yargılamada değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kararı bozmuştu. Davanın yeniden görülmesine başlanmasının ardından, Dinç Bilgin ve Şevket Önay Bilgin’in daha önce ayrılan dosyaları yeniden İstanbul 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davayla birleştirilmişti. Dinç Bilgin ve Şevket Önay Bilgin, mahkeme üyelerinden hakim İlhan Karagöz ’ün, Mehmet Emin Karamehmet’in yargılandığı davada muhalefeti nedeniyle bu davada da Karagöz ’ün kendilerine tarafsız davranamayacağını belirterek, “Reddi Hakim” talebinde bulunmuştu. Talep İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Bilginlerin itirazı üzerine kararı inceleyen İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazın reddine karar vermişti.







