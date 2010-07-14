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Spor

TSL'DE YENİ SEZON FİKSTÜRÜ 21 TEMMUZ'DA ÇEKİLECEK İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2010 18:31

-TSL'DE YENİ SEZON FİKSTÜRÜ 21 TEMMUZ'DA ÇEKİLECEK İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Turkcell Süper Lig'de 2010-2011 sezonu fikstür çekimi 21 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, federasyon yetkilileri ile Süper Lig'de mücadele edecek 18 kulübün temsilcilerinin katılacağı kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak. 2010-2011 sezon planlamasına göre, Süper Lig'de yeni sezon 15 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak. Ligin ilk devresi, 19 Aralık 2010'da yapılacak 17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek. İkinci devresi 23 Ocak 2011'de başlayacak Süper Lig'de, 2010-2011 sezonu 22 Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla sona erecek.

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