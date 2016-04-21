TSK'ya yeni yetkiler ve yasal koruma geliyor

Bugüne kadar Başbakan'ın yazılı emri ile terörle mücadele operasyonlarını yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri, etkili mücadele için yeni bir yasal yetki ve korumayla donatılacak. Yeni yasal düzenlemeyle askerlere işledikleri iddia edilecek suçlara karşı koruma getirilecek.

CNN Türk’te yer alan habere göre, yeni yasayla Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele için, aynı sınır ötesi tezkerelerinde olduğu gibi özel olarak yetkilendirilecek, ayrıca teröristle mücadelesi nedeniyle bir askerin yargılanması gündeme gelirse, soruşturma ilgili bakanın onayına bağlı olacak.

Yetkilendirme ve güvence geliyor

Yasal düzenlemenin iki önemli boyutu olacak. Biri yetkilendirme. Aynı sınır ötesi tezkelerinde olduğu gibi yetkilendirmenin süresi, hangi bölgelerde geçerli olacağı yeri ve hangi yöntemleri kapsayacağı ayrıca düzenlenecek.

Yasa metnine, "Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu'nun kararı, Başbakan'ın direktifi ile terör tehditi ile karşı karşıya kalınan (belirlenecek) bölgelerde, (belirlenecek) yöntemlerle, (belirlenecek) sürede mücadele yapmaya yetkilidir" ifadesinin konulması planlanıyor.

Terör tehditine karşı olan bu yetkinin, istenildiğinde siyasi otorite tarafından sona erdirilmesi mümkün olacak.

Düzenlemenin diğer boyutu ise güvence. Yasa metninde, teröristle mücadelesi sırasında askere, işlediği iddia edilebilecek suçlara karşı koruma sağlanıyor. İlerleyen yıllarda görevi sebebiyle suçlanabilecek askerlerin yargılanabilmesi için soruşturma izni, Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı onayına bağlanacak. Burada da amaç, "Askerin yalan beyanlarla yargılanmasının önüne geçmek" olarak özetleniyor.

Çalışmalarda sona gelindi. önümüzdeki günlerde taslağın açıklanması planlanıyor.