TSK’ya ölcüsüz yakıştırmalar yapılıyor

Cumhurbaşkanı Gül, kurumların haksız yere yıpratılmamasını isteyerek, son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ilgili tasvip etmediği yazılar çıktığını belirtti.



Gül, “TSK’ya lüzumsuz, haksız yakıştırmalar, ölçüsüz ve rahatsız edici değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Her kurumun içinde yanlış yapanlar çıkar” dedi.



Abdullah Gül, son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili tasvip etmediği yazılar çıktığını belirterek, “Kurumlar haksız yere yıpratılmamalı” dedi. Çankaya Köşkü’ndeki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, “2010’dan itibaren Türkiye’nin normalleşmesi için ne yapılmalı” sorusuna şu karşılığı verdi:





Adaptasyon sürecindeyiz



Her ülkenin meseleleri var. Ama Türkiye için esas gördüğüm şey AB ile müzakerelerdir. AB ile katılım müzakeresi yapan bir ülkeyiz, yol haritamız belli. Biz demokrasi, hukuk, eğitim ve sağlıkla ilgili standartlarımızı yükseltiyoruz. Benim gördüğüm bir eski alışkanlıklarımız var, bir de bugünkü hukukumuz var. Bugünkü hukukumuzu kabullenmekte zorlanıyoruz. Bu Türkiye’nin adaptasyon sürecidir.”





Haksız yere yıpratmayın



Gül, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndaki arama ve bu kapsamdaki soruşturma sürecine ilişkin sorular üzerine de şöyle konuştu: ‘Devletin yatak odasına girildi’, ‘Kozmik sırlar var’ şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ortada mevcut bir durum var, kanunlar var. ‘Adaptasyon’ derken bunu diyorum. Hukuk uygulanıyor. Hukukumuza herkes riayet edecek. Beni rahatsız eden, konuşurken, yazarken üslup kaçırılıyor. (Diyarbakır Emniyet Müdürü’yken öldürülen Gaffar Okkan’ı kastederek) Özellikle TSK ile ilgili tasvip etmediğim yazılar çıkıyor. Sanki ‘Diyarbakır Emniyet Müdürü’nü biz vurdurmuşuz’ gibi. TSK’ya lüzumsuz, haksız yakıştırmalar, ölçüsüz ve rahatsız edici değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Sanki kanunun uygulanmasından rahatsızlık duyuluyor gibi oluyor. Bizim hukuk sistemimiz gelişmiş ülkeler seviyesine getiriliyor. Buna kendimizi adapte etmemiz lazım. Her kurumun içinde yanlış yapanlar çıkar. Kurumları haksız yere yıpratmayın. TSK, emniyet ve istihbaratı haksız yere yıpratmayın.