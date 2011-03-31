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TSK'ya mayına karşı korumalı araç

BMC'nin İzmir Işıkkent'teki tesislerinde mayına karşı korumalı araç ve 2.5-5-10 tonluk taktik tekerlekli araçların ilk etabının teslim töreni yapıldı.

31 Mart 2011 03:00

T24 - BMC'nin İzmir Işıkkent'teki tesislerinde mayına karşı korumalı araç ve 2.5-5-10 tonluk taktik tekerlekli araçların ilk etabının teslim töreni yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bilhassa öncelik verdikleri alanlarda yerli ürünleri, Türk mühendislerle geliştirmeyi ve ulusal savunma sanayi altyapısını uluslararası boyutlarda rekabetçi bir güç haline getirmeyi, temel hedefleri olarak benimsediklerini söyledi.



Normal şartlarda bir araca bir mayın testi uygulanırken, kendilerinin aynı araca 4 mayın testi uyguladıklarını söyleyen BMC Savunma Sanayi ve Özel Projeler Bölüm Yöneticisi Nadi Postoğlu da, ''Bu testten başarıyla geçtik. Bu da aracın güvenilirlik derecesinin üstünlüğünü gösteriyor'' dedi. 

BMC-EFE 2.5-5-10 ton taktik tekerlekli araçları hakkında da bilgi veren Postoğlu, 2.5 ve 5 ton araçların dolu bir depoyla 1000 kilometre, 10 tonluk aracın ise 800 kilometre yol gittiğini sözlerine ekledi.



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