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'TSK'ya haksız yaklaşımlar beni rahatsız ediyor'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son dönemde yaşanan süreçle ilgili bir açıklama yaptı.

30 Aralık 2009 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bülent Arınç'a suikast iddialarının ardından Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda başlatılan aramalarla ilgili olarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı ölçüsüz suçlamalar yapılıyor" dedi.

Karargâhtaki aramalarla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den değerlendirme geldi.

Çankaya Köşkü'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninin ardından verilen resepsiyonda gazetecilere konuşan Gül, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne lüzumsuz ve haksız yaklaşımlar beni rahatsız ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki arama ve bu kapsamdaki soruşturma sürecine ilişkin sorular üzerine şöyle konuştu:

''Devletin yatak odasına girildi', 'kozmik sırlar var' şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ortada mevcut bir durum var, kanunlar var... 'Adaptasyon' derken bunu diyorum. Hukuk uygulanıyor. Hukukumuza herkes riayet edecek.

Beni rahatsız eden, konuşurken, yazarken üslup kaçırılıyor. Özellikle TSK ile ilgili tasvip etmediğim yazılar çıkıyor. Sanki 'Diyarbakır Emniyet Müdürünü biz vurdurmuşuz' gibi... TSK'ya lüzumsuz, haksız yakıştırmalar yapılıyor; ölçüsüz ve rahatsız edici değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Diğer taraftan hukuk uygulanıyor. Sanki kanunun uygulanmasından rahatsızlık duyuluyor gibi oluyor. Bizim hukuk sistemimiz gelişmiş ülkeler seviyesine getiriliyor. Buna kendimizi adapte etmemiz lazım. Her kurumun içinde yanlış yapanlar çıkar. Kurumları haksız yere yıpratmayın. TSK, emniyet ve istihbaratı haksız yere yıpratmayın. Bunlar yanlış şeyler.''

Gül, gazetecilerin, ''2010'dan itibaren Türkiye'nin normalleşmesi için ne  yapılmalı?'' şeklindeki sorusuna şu karşılığı verdi:

''Her ülkenin meseleleri var... Ama Türkiye için esas gördüğüm şey Avrupa  Birliği (AB) ile müzakerelerdir. AB ile katılım müzakeresi yapan bir ülkeyiz, yol  haritamız belli. Biz demokratik standartlarımızı yükseltiyoruz. Hukukla ilgili, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili standartlarımızı yükseltiyoruz. Benim gördüğüm bir eski alışkanlıklarımız var, bir de bugünkü hukukumuz var. Bugünkü hukukumuzu kabullenmekte zorlanıyoruz. Bu Türkiye'nin adaptasyon sürecidir.''

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