'TSK'ya dair görüşleri zaten bilinmektedir'

Genelkurmay Başkanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısından Bülent Arınç’a sert yanıt geldi.



AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın Ergenekon konusundaki yorumuna askenden yanıt geldi. Bülent Arınç, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili olarak, "İyi ki o generallerle savaşa gitmemişiz" demişti.



Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, eski TBMM Başkanı, AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Ergenekon davası şüphelileri olan emekli generaller ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Eğer gerçekten bu sözler söylenmiş ise söz konusu kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin düşünce ve görüşleri çok iyi bilinmektedir" dedi.



'Hâlâ anlayamamış'



Tuğgeneral Gürak sözlerine şöyle devam etti: "Aslında bu tip kişilerin ön yargılı, saptırıcı düşünce ve ifadeleri üzerinde fazla durulmasına da gerek yok. Çünkü bu tip konuşmalar hiçbir zaman doğruları değiştirmez. Ancak bu konuşmalarda önemli bir husus var, o da Hukuk Fakültesi mezunu bir kişinin yargı kararı olmadan hiçbir kimseyi suçlamaya, dolaylı olarak da bir kurumu hedef almaya hakkı ve yetkisi olmadığını hala anlayamamış olmasıdır."



Arınç ne demişti?



"Bakın bugün bir davanın yeni bir iddianamesi hazırlandı ve açıklandı. Neler var neler... Konuşuldukça bu ülkede neler varmış, kimler ne yapmış, kimler kimlerle işbirliği yapmış, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü kimler dinamitlemiş, siyasi suikastların arkasında ne varmış, Türkiye'yi karıştıran güçler neyi hesaplamış ve Ak Parti iktidarı bütün bunlara karşı nasıl dimdik ayakta kalmış bunu görüyoruz.



Emekli orgenerallere ait ses kayıtları ortaya çıktı. Aman Allah'ım neler konuşmuşlar, neler söylemişler. Allah'a çok şükür ediyorum ki Türkiye bunların zamanında bir savaşa falan girmemiş. Yoksa bunların savaşacak halleri yok. Askerlikten başka her şeyi yapmışlar. Siyasetle uğraşmışlar, darbelerle uğraşmışlar. Memlekette kendi kafalarına göre uygun buldukları işleri yapmak için maalesef yasa dışı güçlerle bile iş birliği yapmaktan çekinmemişler. Bu çok yanlış bir şey, ama eğer Türkiye'de Ak Parti iktidarı olmasaydı, bunlara karşı hiçbir hükümet ayakta kalamazdı. Bizi biz yapan bunlarla mücadele etme noktasıdır."



PKK kampları vuruldu



Gürak ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ile Zap-Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine, dün hava harekatı yapıldığını bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, harekatta her zaman olduğu gibi, bölgedeki sivil vatandaşların zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını ve uygulandığını belirtti.



Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz`ün GATA'ya sevkine ilişkin işlem başlatıldığını bildirdi.