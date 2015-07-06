TSK'ya ait tanklar sınıra yaklaştı

Kilis'te konuşlanan TSK tanklarının namluları Suriye'de IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeye doğru çevrildi. Bazı tankların ise sınıra yaklaştığı görüldü.

İHA’nın haberine göre; IŞİD tehditi altında bulunan Suriye sınırına kritik yakınlıkta Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis gibi kentlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gergin bekleyişi sürüyor. Son olarak TSK tarafından Kilis'in Suriye sınırına sevk edilen tank, obüs topları, füze ve topçu bataryaların namluları Suriye'ye doğru çevrildi. Bazı tankların sınıra yaklaştırıldığı görüldü. Türkiye-Suriye sınırında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları belirli aralıklarla konuşlandırılarak, Türkiye'den Suriye'ye, Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyenlere izin vermiyor.

910 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırında, 317 hudut karakoluna takviye olarak gönderilen askerler ile birlikte bölgede 65 bini aşkın asker görev yapıyor. Kilis, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinin Suriye sınırında bin 200 civarında tank, zırhlı araç, obüs topları, zırhlı personel taşıyıcılarının görev yaptığı öğrenildi.

TSK, bölgede teknolojik bütün imkânları seferber etmiş durumda. İnsansız Hava Araçları (İHA), Suriye'deki bütün gelişmeleri izleyerek ilgili birimlere aktarıyor. Güvenlik güçleri 24 saat aralıksız sınır hattında devriye geziyor.