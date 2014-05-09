TSK'ya ait İnsansız Hava Aracı düştü

TSK'ya ait İnsansız Hava Aracı, öğleden sonra deneme uçuşu sırasında Gaziantep'in Nizip İlçesi'ne bağlı Sarıkoç Köyü'ndeki fıstık bahçesine düştü. Parçalara ayrılan İHA'nın düştüğü bahçede şans eseri kimse bulunmazken, köyde panik yaşandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma, yapılan incelemenin ardından topladıkları İHA'nın parçalarını yanlarında götürdü.

Köy Muhtarı Hasan Naim, köy üzerinde dolaşan ve ne olduğunu bilmedikleri aracın manevra yaparak düştüğünü söyledi. Naim, köyde panik yaşandığını belirterek, şöyle dedi: "Çok alçak uçuyordu, tam izlediğimiz sırada aracın düştüğünü fark ettik ve durumu jandarmaya bildirdik. Olay yerine gelen yetkililer yaptıkları incelemede hava uçuş yaptığı sırada düşen aracın İnsansız Hava Aracı olduğunu tespit ederek parçalarını toplayıp gittiler."