TSK'nın zirvesine iki kadın aday

Türkiye'nin ilk kadın Genelkurmay başkan adayları belirlendi. Kara Harp Akademisi'nin sınavlarını kazanan Yüzbaşı Yasemin ve Üsteğmen Nilüfer akademiden kurmay olarak mezun olup Genelkurmay Başkanlığı'na kadar çıkabilecekler.



Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'nın ardından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da iki kadın subay, Harp Akademileri'nin aralık ayındaki kurmaylık sınavını kazandı. Kurmaylık sınavına, Kara Kuvvetleri mensubu olarak katılan İstihbarat Yüzbaşı Yasemin Karapınar ile İkmal Üsteğmen Nilüfer Karabulut, Kara Harp Akademisi'ne girmeyi başaran ilk kadın subaylar oldu.



TSK teamüllerine göre, Genelkurmay Başkanlığı görevini karacıların yürütmesi nedeniyle Karapınar ve Karabulut aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın Genelkurmay başkan adayları olarak eğitime başlayacak. Her yüz subaydan sadece birinin kadın olduğu göz önünde bulundurulduğunda iki kadın adayın sınavı kazanması başarılarının önemini bir kat daha artırıyor.



Kadın subaylar, bu ay içinde Akademi'deki eğitimlerine başlayacak. Altı ay boyunca, İstanbul Tuzla'daki Piyade Okulu ve Polatlı'daki Topçu Okulu gibi sınıf okullarında eğitim görecek olan subaylara, Akademi'ye intibak dersleri de verilecek. İki yıllık öğrenimlerinin ardından 2011 yılında Akademi'den kurmay subay olarak mezun olacaklar.



2024'te YAŞ'ta



Yüzbaşı Yasemin Karapınar, 2011'de kurmay binbaşı rütbesine yükselecek. 2016'da kurmay yarbay, 2019'da kurmay albaylığa terfi edecek olan Karapınar, generalliğe yükselmek için ilk sınavını 2024 yılında verecek.



Yüksek Askeri Şura toplantısında, durumu görüşülecek olan Yasemin Karapınar, terfi etmesi durumunda tuğgeneralliğe yükselecek. Bu rütbede 4 yıl görev yapacak olan Karapınar, başarılı olması halinde, 2028 yılında tümgeneralliğe, 2032 yılında korgeneralliğe, 2036 yılında ise orgeneralliğe yükselecek. Önünün açık olması durumunda 2040 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gelecek olan Karapınar, 2042'de de Genelkurmay Başkanı olabilecek. Bu şans bayan Üsteğmen Nilüfer Karaduman için ise 2045 yılında gerçekleşebilecek. Akademiyi bitiren bayan kurmay subayları, karargahlarda, 'proje subaylığı', tabur komutanlığı, alay komutanlığı gibi kritik görevler bekliyor. Bu sene ABD Ordusu da ilk kadın orgeneralini çıkardı. Orgeneral Ann Dunwoody, ABD ordusunun, 'Malzeme Komutanı' oldu.



Kuvvet komutanı olabilecekler



Geçen ağustosta Deniz Üsteğmen Yasemin Bayraktutan, Deniz Harp Akademisi'ni, Hava Yüzbaşı Bilgehan Bülbül de Hava Harp Akademisi'ni bitirerek, kurmay subay olarak göreve başlamışlardı. TSK'nin yerleşik teamüllerine göre Genelkurmay Başkanları, karacılardan çıktığı için Bayraktutan ve Bülbül'ün, Genelkurmay Başkanlığı şansı bulunmuyor. Ancak onlar da Kuvvet Komutanlığı'na kadar yükselebilecekler.