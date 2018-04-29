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BBC Türkçe

TSK'nın Zap operasyonunda 4 asker hayatını kaybetti

Irak'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın Zap Vadisi Bölgesi'nde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 asker hayatını kaybetti. Aynı bölgede devam eden operasyonlarda 24 saat içinde yaşamını yitiren askerlerin sayısı 4'e ulaştı.

29 Nisan 2018 20:30

Irak'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın Zap Vadisi Bölgesi'nde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 asker hayatını kaybetti.

Anadolu ajansında yer alan habere göre, askerler yola döşenen el yapımı bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu öldü.

Aynı bölgede devam eden operasyonda 24 saat içinde yaşamını yitiren askerlerin sayısı 4'e ulaşmış oldu.

Ölen iki askerin cenazesi Hakkari Dağ Tugay Komutanlığı'na getirildi.

Doğan haber ajansı da bölgede devam eden operasyonlarda toplam 16 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lılara" yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden askerlere ilişkin açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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