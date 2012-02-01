-TSK'nın toplam personel sayısı 721 bin 153 ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Genelkurmay Başkanlığı toplam personel sayısının 721 bin 153 olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı, düzenli olarak aylık güncelleye başladığı personel istatistiklerini şubat ayında da yeniledi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notu, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki personel durumu, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki personelleri de kapsıyor. Buna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 329, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 33, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 2 general/amiral görev yapıyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 33 bin 762, Jandarma Genel Komutanlığında 5 bin 490 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 594 subay görev yapıyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 71 bin 444 astsubay olduğu kaydedilen bilgi notunda, Jandarma Genel Komutanlığında 22 bin 583, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise bin 401 astsubay bulunuyor. TSK personel mevcutları listesinde, Jandarma Genel Komutanlığında 24 bin 423 uzman jandarma yer alırken, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 34 bin 143, Jandarma Genel Komutanlığında 6 bin 764, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 589 uzman erbaşın görev yaptığı bilgisi yer aldı. Erbaş ve er sayısı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için 310 bin 461, Jandarma Genel Komutanlığı için 145 bin 6 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için bin 899 olarak yer alırken, yükümlü personel toplamı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 317 bin 999, Jandarma Genel Komutanlığında 145 bin 810 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında bin 920 kişi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde toplam 457 bin 677 askeri personel bulunurken, Jandarma Genel Komutanlığında bu rakam 205 bin 103, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 4 bin 506 oldu. -Toplam mevcut 721 bin 153- TSK bünyesindeki sivil memur/işçi sayısı ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 49 bin 215, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 766 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 886 olarak açıklandı. TSK personel mevcut toplamı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 506 bin 892, Jandarma Genel Komutanlığında 208 bin 869 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 5 bin 392 olarak bildirildi. Böylece TSK'nın toplam personel sayısının 721 bin 153 olduğu bildirildi.