TSK'nın sınır ötesi operasyonuna neden Fırat Kalkanı ismi verildi?

TSK'nın Cerablus operasyonuna 'Fırat Kalkanı' isminin verilmesi PYD ve YPG'ye mesaj olarak yorumlandı. Hükümetin Suriye politikası kapsamında 'kırmızı çizgi' olarak ilan ettiği Fırat Nehri'nin batısına PYD'nin liderliğini yaptığı SDG'nin geçerek Menbiç'i ele geçirmesinin ardından başlatılan operasyona Fırat Kalkanı ismi verildi.

''Kırmızı çizgimiz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin "kırmızı çizgimiz" dediği Fırat Nehri'nin batısına dair olarak, "Fırat'ın doğusunda YPG'liler lojistik destek vermek istiyorsa o ayrı ama özellikle operasyonlar bittikten sonra batısında bir tane bile YPG'li istemeyiz. ABD de bu konuda garanti verdi. Çünkü YPG/PYD gittiği yerlerde etnik temizlik yapıyor" demişti.

"Siz ne olacağınızın hesabını yapın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PYD lideri Salih Müslim'in harekâtla ilgili olarak, Twitter'da paylaştığı "Türkiye Suriye batağında çok şey kaybedecektir" tweetine sert yanıt verdi. Erdoğan "Artık bu işi çözmemiz gerekiyor. Birileri meydan okuyorlar, 'Suriye Türkiye için şöyle olacak, böyle olacak.' diye. Onlara ben buradan sesleniyorum, siz ne olacağınızın hesabını yapın" diye konuştu.

Biden: YPG ve Suriye kuvvetleri nehrin öbür tarafına geçmemelidir

Suriye'deki gelişmelerle ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cerablus harekâtına ilişkin olarak "Ayarlamalarımız var. Menbiç’le ilgili kararlarımız var. YPG ve Suriye kuvvetleri nehrin öbür tarafına geçmemelidir, hiçbir zaman ABD’den desteklenmeyecekler" dedi.

Yıldırım: Hassasiyetimiz, bu toprakların oldu bittiye getirilerek, PYD'nin işgal etmemesi

Başbakan Binali Yıldırım, Cerablus ve Fırat Nehri'nin batısındaki bölgeleri kastederek "Hassasiyetimiz, bu toprakların oldu bittiye getirilerek, PYD-YPG unsurlarınca işgal edilmemesi" dedi.