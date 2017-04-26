"TSK'nın Sincar operasyonu devam edecek"

23 Nisan resepsiyonunda Hava Kuvvetleri Komutanı’nın “Sincar’a yönelik planımız var” sözleriyle sinyalini vermesinin ardından dün gece Irak sınırlarındaki Sincar Dağı bölgesi ile Suriye sınırlarındaki Karaçok Dağı’nda PKK/YPG hedefleri vuruldu. 20 F-4 ve F-16 uçağının katıldığı harekâtta 39 hedef imha edildi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, Irak’ın kuzeyinde Sincar Dağı bölgesine yerleşen PKK ile Suriye’nin kuzeydoğusunda PYD/YPG’nin önemli karargâhının bulunduğu Karaçok Dağı bölgelerine ilk kez hava harekâtı düzenledi. Genelkurmay Başkanlığı, dün gece saat 02.00’de başlayan ve bir saatten fazla süren hava operasyonunu, saat 05.08’de duyurdu.

Yazılı açıklamada harekâtın, “Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kasteden terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında yapıldığı” vurgulandı. Harekâta Malatya’da konuşlu F-4 2020’ler (Terminatör) ile Diyarbakır’da konuşlu F-16’lardan (Savaşan Şahin) oluşan 20 kadar uçak katıldı. Harekâtta, terör örgütünün Sincar Dağı ve PYD/YPG’nin geçiş ve karargâh olarak kullandığı Karaçok Dağı bölgelerinde 39 hedef lazer güdümlü bombalarla vuruldu. Yetkililer, sivil yerleşim merkezlerinin hedef alınmadığını söylediler. Bir yetkili, “Türkiye, Sincar’ın ‘İkinci bir Kandil’ olmasına izin vermeyeceğini ortaya koymuştur” dedi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Rusya ve ABD’ye harekât bilgisini, Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı askeri ataşelikler üzerinden iletirken, Dışişleri Bakanlığı ise kendi muhataplarına bilgi verdi. ABD’nin geç bildirimden dolayı sitem ettiği de belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, hava harekâtlarına dün tepki gösteren bir açıklama yapmıştı. Dışişleri sözcüsü Mark Toner, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta ne ABD'yle ne de IŞİD karşıtı koalisyonla uygun bir koordinasyon oluşturmadan saldırılar düzenlemesinden çok endişeliyiz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik" demişti.

70 PKK'lı öldürüldü

TSK, dün akşam saatlerinde yaptığı bilgilendirmede hava harekâtı sonrasında PKK/PYD’ye ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerin imha edildiğini duyurdu. TSK, Sincar dağı bölgesinde 40, Karaçok’ta da 30 civarında PKK'lının öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Cabbar Yaver, operasyonda 5 Peşmerge’nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yazılı açıklamada, “Peşmerge’nin Türkiye uçakları tarafından bombalanması kabul edilemez. Bu sorunların tamamen, PKK´nın bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtmek gerekir. Onların orada bulunması, bölge halkı için baş ağrıtmaktadır. Sincar ve bölgeden çekilmelerini talep ediyoruz” denildi. Irak Dışişleri Bakanlığı ise operasyonu ‘Irak’ın egemenliğinin ihlali’ olarak değerlendirdi.

Koalisyon çağrısı

PYD’nin Eşbaşkanı Salih Müslim, “Sincar ve Rojava hedef alındı. Uluslararası koalisyon artık daha fazla sessiz kalıp bu saldırıyı kabul etmemeli” dedi. Müslim Türkiye’nin sınıra asker yığdığını belirtti.

Türkiye’ye silah aktarılıyor

Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, “Operasyonlar, bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir” denildi. Açıklamada özetle şunlar vurgulandı:

“Bölücü terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak’taki uzantıları tarafından, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılması maksadıyla; özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bölücü terör örgütü tarafından yurtiçinde kahraman silah arkadaşlarımızın, güvenlik görevlilerimizin, güvenlik korucularımızın ve vatandaşlarımızın şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak kuzeyi/Sincar Dağı, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgeleri tam anlamıyla birer terör yuvasına dönüşmüştür.”