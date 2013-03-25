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TSK'nın PKK'ya karşı izleyeceği yol belli oldu

Çekilme sürecine dair özel bir düzenleme ya da emrin henüz söz konusu olmadığı, dolayısıyla uygulama aşamasına ilişkin bazı soru işaretlerinin varolduğu öğrenildi

25 Mart 2013 12:14

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "PKK çekilirken infaza izin vermeyiz" açıklamasının ardından bu konuda TSK'nın izleyeceği yol haritası belli oldu.

Vatan'ın TSK kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, TSK sabotaja karşı uyanık olacak ancak "PKK'lılara müdahale etmeyin" emrine uyum sağlayacak.

Çekilme sırasında hükümetin iradesine TSK'nın uyumu noktasında, hükümetin boşluğu doldurması bekleniyor. Bu boşluğun nasıl doldurulacağını hükümet belirleyecek. Çekilme sürecine dair özel bir düzenleme ya da emrin henüz söz konusu olmadığı, dolayısıyla uygulama aşamasına ilişkin bazı soru işaretlerinin varolduğu öğrenildi.


Sabotaj olursa


Kaynaklar, çekilme sırasında provokatif eylemler olabilme ihtimaline dikkat çekerek, "PKK'lılar arasında çekilme aşamasında süreci sabote etmek isteyen bazı gruplar olabileceğini, bunların ateş açması durumunda TSK'nın gerekli tedbirleri alacağını" kaydetti.


Kandil'e operasyon yok


TSK, baharla birlikte bölgeye takviye seçkin birliklerini gönderiyordu. Ancak yaşanan süreç nedeniyle bölgeye mevcut birliklerin dışında ekstra kuvvet gönderilmeyeceği öğrenildi. Bölgede, PKK unsurlarının operasyon hazırlığı tespit edilirse, müdahale edilecek, ancak onun dışında operasyon yapılmayacak. Ayrıca ciddi bir tehdit gelmedikçe Kandil'e de operasyon yapılmayacak.


1500 PKK'lı içeride


Askeri kaynaklar Türkiye sınırları içerisinde sayıları 900 ile 1500 arasında PKK'lı olduğunu belirtiyor.

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