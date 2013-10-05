TSK'nın kayıp uçağı 41 yıl sonra gölde bulundu

Sapanca Gölü'nde dalgıç ekibi tarafından 8 metre derinliğe yapılan dalışta 1972 yılında düştüğü belirtilen keşif uçağının enkazına ulaşıldı.

Gölde zıpkınla balık avlamak amacıyla dalış yapan Mahmut Pir, birkaç gün önce uçağa ait bazı parçalar buldu. Pir'in Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) üyelerinden yardım istemesi üzerine bölgeye gelen DESSAT Başkanı Murat Kulakaç, İlker Acar, Mehtap Akbaş Çiftçi ve Mehmet Karabulut'tan oluşan ekip, dalış yaptı.

3 saatlik arama çalışması sonucunda 8 metre derinlikte 1972 yılında düştüğü belirtilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait "RF-84F Thunderflash" tipi keşif uçağının enkazına ulaşıldı.

Sualtı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından fotoğraflanan uçağın kanadındaki "52-7280-81-P" yazısı dikkati çekti.

Kulakaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, göle düşen uçağın kanat kısmını görüntülediklerini söyledi.

Uçağın gövde ve motor kısmını bulmak için çalışma yapacaklarını dile getiren Kulakaç, "Uçağın parçalarının bulunduğu yer 8 metre derinlikte. Uçağın ilk önce kanadı düşer, gövde kısmı ileri gider. Uçağın enkazında aşırı yıpranma yok. Burada balıkçılık yapan kişilere de soracağız. Parçaların ağlara takıldığı yer mutlaka vardır. Bu tesadüfi bulunmuş bir şey ama dalış turizmi açısından iyi olacak" şeklinde konuştu.

Ceylan da serbest dalıcı Pir'in gölden daha önce uçak parçası bulduğunu, kendilerinin de araştırma yapmak için dalış gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Askeri bir uçak olduğunu tahmin ediyorum" diyen Ceylan, "Daha önce göle helikopter düşmüş ve çıkartılmış ama bir uçağın düştüğünü kimse bilmiyor. Gövde kısmının nereye düştüğünü araştırmak lazım. Bu tür olayları turizme çevirmek mümkün çünkü Türkiye her gittiğiniz yerde batık uçak bulabileceğiniz bir yer değil. Sapanca Gölü bir de bu yönüyle anılmış olur" ifadesini kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise daha önce bir uçağın düştüğünü duymadıklarını, dalgıçların çektiği görüntüleri izlediklerini dile getirdi.

Alemdar, uçağın geri kalan parçalarının bulunmasıyla ilgili araştırma yapılacağını vurgulayarak, "Sapanca Gölü, turizm merkezi. Böyle bir şeyin olması turizmde çeşitliliği artırır. Dalış turizmini de daha da cazip hale getirecektir" diye konuştu.