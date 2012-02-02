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TSK'nın havadan sağlık hizmeti ANKARA (A.A)

02 Şubat 2012 15:14

-TSK'nın havadan sağlık hizmeti ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Genelkurmay Başkanlığı, envanterinde bulunan 2 ambulans uçak ile geçen yıl 141 hasta veya yaralının, ileri düzeyde sağlık hizmeti sunma kapasitesi bulunan hastanelere taşındığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hasta ve yaralıların, yakınında tedavi olanaklarının bulunmaması, karayoluyla tedavi merkezine ulaşımın mümkün olmaması veya sağlık durumlarının karayolu ile tahliyeye elverişli olmaması halinde; hayat, uzuv ve organlarının kurtarılması maksadıyla TSK'nın 2 ambulans uçağının da kullanıldığı belirtildi. Öncelikle İç Güvenlik Harekat Bölgesinden tahliye amaçlı kullanılan ambulans uçaklar, uçak başına 2 yoğun bakım hastası ve 12 hasta veya yaralı olmak üzere toplam 14 hasta veya yaralı taşıma kapasitesine sahip. 2011 yılı içinde yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 85 uçuş yapan TSK'nın uçak ambulansları, 141 hasta veya yaralıyı, ileri düzeyde sağlık hizmeti sunma kapasitesi bulunan hastanelere taşıdı. Bu hastaların 19'u subay/astsubay, 90'ı erbaş ve er, 22'si sivil vatandaş. Ayrıca 6 Libyalı ve 4 Afgan vatandaşı da bu uçaklarla sağlık hizmeti almak üzere Türkiye'ye getirildi. Askeri ambulans uçaklarında, her uçuşta mutlaka bir uzman tabip, bir sıhhiye teknisyeni astsubay ve bir hemşire ile birlikte hastanın sağlık durumuna göre ilave uzman tabip görevlendiriliyor. Hasta veya yaralının havadan tahliyesi için; sivil hastalar için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, hasta veya yaralının tedavisinden sorumlu doktor veya askeri sağlık kuruluşu yetkilileri, hasta veya yaralının bulunduğu mahaldeki birlik komutanlığı, garnizon komutanlıkları, askeri birlik bulunmayan yerlerde mahalli mülki amir de talep bulunabiliyor.

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