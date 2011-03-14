TSK'nın, Harbiye sürprizi: Kenan Evren

T24

12 Eylül referandumundan bu yana görüntülenmeyen Evren, Harp Okulu’ndaki törene katılmakla kalmadı, törenin sonunda hep bir ağızdan söylenen Harbiye Marşı’na da eşlik etti. Törenin konukları arasında Ergenekon davasının tutuksuz sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon da yer aldı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanlarının eşleriyle birlikte tam kadro katıldığı törene Ankara’da görevli orgenerallerin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de yer aldı. Törenin düzenlendiği Atatürk Amfisi’ne Orgeneral Koşaner ile birlikte gelen Evren’in güçlükle ayakta durduğu ve yürürken yardım aldığı görüldü.