TSK'nın Habur tatbikatı devam ediyor

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarında 12\'nci gününe giren tatbikatta, Irak ve Türk askerleri akşam saatlerinde ortak tatbikat yaptı. Tatbikat kapsamında talimatlar doğrultusunda hakim tepelerde belirlenen hedefler, tankların desteğinde başarılı bir şekilde senaryo gereği ele geçirildi.

Sabah saatlerinde zırhlı araç ve tankların bakımını yapan askerler, öğlen yemeğine geçti. 33 Irak askeri ve Türk askerleri daha sonra burada kendilerine verilecek talimatları beklemeye başladı. Saat 16.00\'dan sonra Irak ve Türk askerleri tatbikat alanına çıktı. ZPT denilen zırhlı araçlarla askerler, hedeflenen hakim tepelere taaruz gerçekleştirdi. Burada sis bombalarını kullanan askerler, kendilerini kamufle etmeyi başardı. Irak ve Türk askerleri arasındaki zırhlı araçlardan inen askerler, belirlenen noktaları bir şekilde ele geçirdi. Bu birliklere tanklar da eşlik ettiği gözlendi. Tatbikatın sonunda, verilen görevleri başarı ile tamamlayan askerler, yeniden zırhlı araçlara binerek başlangıç yeri olan tatbikat alanına geri döndü. Zırhlı araçlar ve tanklar daha sonra seri bir şekilde manevra yaptıktan sonra bugünlük tatbikatı tamamlamış oldu.



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