-TSK'nın deprem bölgesindeki faaliyetleri ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 25 Ekim itibarıyla deprem bölgesinde, 2 bin 445 personel ve 201 muhtelif tip araç ile arama, kurtarma, yıkıntıları kaldırma, ilk yardım, çadır kurma ve güvenlik konularında faaliyet gösterdiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türk Silahlı Kuvvetleri, 25 Ekim 2011 itibarıyla deprem bölgesinde, 2 bin 445 personel ve 201 muhtelif tip araç ile arama, kurtarma, yıkıntıları kaldırma, ilk yardım, çadır kurma ve güvenlik konularında faaliyet göstermektedir. Görevlendirilen birlikler içerisinde depremde icra edilecek arama kurtarma faaliyetlerine yönelik özel eğitim almış ve teçhizatlandırılmış Özel Kuvvetler Komutanlığına mensup 68 personel ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup 121 personel yer almaktadır. Ayrıca, deprem bölgesinde Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile koordineli olarak görevlendirilen 10 uçak ile 34 sorti ve 14 helikopter ile 37 sorti yapılmış, 16 arama-kurtarma aracı, 250 arama-kurtarma personeli ve teçhizatı, 4 jeneratör, 44 ton çadır ve battaniye, 13 ton muhtelif gıda maddesi, 9,5 ton ilaç, bir yenidoğan ünitesi, 14 ton seyyar hastane çadırı ve malzemeleri taşınmıştır. Van'a giden uçakların dönüşlerinde boş kapasiteden istifade ederek, toplam 793 kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ve ailelerinin batı bölgelerine tahliyesi gerçekleştirilmiştir.'' Açıklamada ayrıca, Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı ile koordineli olarak faaliyetlere azami destek sağlanmaya devam edildiği belirtildi.