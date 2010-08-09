-TSK'NIN BAŞINA 3. İZMİRLİ BAŞKAN ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Yüksek Askeri Şura kararı ile Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Işık Koşaner, bu görevi yapan üçüncü İzmirli komutan olacak. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden derlenen bilgiye göre, Orgeneral Koşaner, Genelkurmay Başkanlığı yapan 3. İzmirli komutan oldu. Orgeneral Koşaner, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) birinci Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mustafa İsmet İnönü ve 3. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mehmet Kazım Orbay gibi İzmir doğumlu. Genelkurmay Başkanlığı yapan komutanlar arasında ise en fazla İstanbullular dikkati çekiyor. Mareşal Fevzi Çakmak, İstanbul doğumlu ilk Genelkurmay Başkanı olurken, 7. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmet Nurettin Baransel, 9. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İbrahim Feyzi Mengüç, 15. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler, 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mustafa Necdet Üruğ ile 25. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt diğer İstanbullu komutanlar oldu. Erzurum doğumlu 3 orgeneral de Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Eski Cumhurbaşkanlardan 12. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, 14. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç ve 16. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar Erzurumlu Genelkurmay Başkanları arasında yer alıyor. -DİĞER GENELKURMAY BAŞKANLARI - Genelkurmay Başkanlığı görevini Selanik, Edirne ve Manisa doğumlu 2'şer orgeneral de yürüttü. 4. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Salih Omurtak ve 6. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mehmet Nuri Yamut Selanik, 10. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mustafa Rüştü Erdelhun ve 11. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala Edirne, 17. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile 24. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ise Manisa doğumlu Genelkurmay Başkanları oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Bodrum'da doğarken 8. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu ise Tuna Nehri sahilindeki Rahova kasabasında doğdu. 13. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural Erzincanlı, 18. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nurettin Ersin ise Çanakkaleli olarak dikkati çekti. Trabzon doğumlu Orgeneral Necip Torumtay TSK'nın 20. Genelkurmay Başkanı, Adanalı Doğan Güreş ise 21'inci Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptı. 22. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Çankırı, 23. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Bilecik, Orgeneral İlker Başbuğ ise Afyonkarahisar'da doğdu.