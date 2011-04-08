TSK'nın 'Balyoz' açıklamasına suç duyurusu

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TSK: BALYOZ SANIKLARI NEDEN HÂLÂ TUTUKLU

Suç duyurusunda bulunan grup adına İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yapan avukat Mustafa Halit Çelik, söz konusu açıklamada ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevli ve emekli 163 personelinin tutukluluk halinin devamını anlamakta güçlük çekilmektedir'' denildiğini hatırlattı.Çelik, açıklamanın devamında, davayla ilgili açıkça mahkemeye tavsiye ve telkinde bulunulduğunu öne sürerek, ''Yapılan açıklama adeta yargıya muhtıra niteliğindedir'' dedi.Çelik, şunları söyledi:''Genelkurmay Başkanlığının, er, uzman veya astsubaylar ile ilgili olarak sessiz kalmasına rağmen, general ve rütbeli subay personeli hakkında bu tür açıklamalarda bulunması düşündürücüdür.Anayasamızın 138. ve TCK'nın 288. maddesi gereği Genelkurmay Başkanımız hem 'Anayasa maddesini ihlal' suçunu, hem de 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçunu birlikte işlemiştir. Bu konuda, suç duyurusunda bulunuyor ve ilgilileri gerekli soruşturma için göreve çağırıyoruz.''