TSK'nın 364 generalinden 29'u Hasdal'da

T24 - Balyoz davasında tutuklanan muvazzaf subayların konulduğu Hasdal’da Ergenekon, Poyrazköy, Sahte Çürük Raporu davası ve Casusluk soruşturmalarında tutuklanan rütbeli askerler de bulunuyor. Balyoz tutuklusu generaller 5 saatlik sağlık kontrolünden sonra cezaevine girdi. İlk ziyaretçileri İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Kurtoğlu oldu.

Balyoz Güvenlik Harekat Planı davasında haklarında tutuklama kararı verilen muvazzaf (halen görevde olan) subayların konulduğu Hasdal Askeri Cezaevi’nde “Ergenekon” davası, “Poyrazköy” davası, “Sahte Çürük Raporu” davası ve “Askeri Casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanan muvazzaf subaylar da bulunuyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf subayların da gelmesinin ardından albay rütbesindeki bir subay tarafından yönetilen cezaevinde; teğmen rütbesinden, korgenerale kadar ordu hiyeraşisinde yer alan hemen hemen bütün rütbelerden aster olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3. Kolordu Özel Tip Askeri Cezaevi olan Hasdal Askeri Cezaevi, Hasdal Kışlası içinde yer alıyor. Cezaevinin bağlı olduğu 3. Kolordu’nun komutanlığını Korgeneral Hulusi Akar yapıyor.



Hareketli saatler

Tutuklama kararının verilmesinin ardından Hasdal Askeri Cezaevi’nde de hareketleri anlar yaşandı. Mevcut kapasitenin sınırlı olması sebebiyle yeni gelecek subaylar için hazırlıklar yapıldığı, aralarında generallerin de bulunduğu subayların mahkeme salonunda sevk için uzun süre beklemesinin en önemli sebebinin de bu hazırlıklar olduğu öğrenildi. 20 kişilik koğuşların bulunduğu cezaevinde, tutukluların zamanlarının çoğunu spor yaparak ve kitap okuyarak geçirdiği biliniyor.

Çoğunluğu Atatürk’le ilgili kitaplardan oluşan yaklaşık 5 bin kitabın bulunduğu bir kütüphanenin yer aldığı cezaevinde, başka suçlardan tutuklu muvazzaf askerler de bulunuyor. Tutuklular TÜRKSAT uydusundan yayınlanan 20 televizyon kanalını da izleyebiliyor. Cezaevinde tutukluların spor yapabilmesi için koşu bandı gibi spor aletleri de bulunuyor. Cezaevi 18 Mart 2010’da Zafer Üskül’ün başkanlığındaki Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tarafından da ziyaret edilmişti.



Soruşturma başlatılacak



Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, karar açıklandıktan sonra sanık avukatlarından mahkeme heyetine karşı tepkiler yükseldiğini belirterek, “Mahkeme Başkanı da bu sözlü tepkilere karşı soruşturma başlatacağını söyledi. Ardından da salondan çıktılar. Sanıklar, avukatları ve sanık yakınları salonda kaldı. Sanık eşleri ve yakınlarının bir kısmı ağlıyordu. Salonda sabahın erken saatlerine kadar süren bekleyişin asıl sebebi mahkeme ile savcılık arasındaki yazışmalar ve cezaevine sevk işlemlerindeki aksaklıklardı. Emekli askerler açısından bir sorun olmadı, hemen yandaki cezaevine yerleştirildiler. Ancak muvazzaflar Askeri Cezaevi’ne gönderileceği için burayla temas kuruldu. Fakat kapasite yeterli olmadığı için yeni düzenlemeler yapılması beklendi. Ayrıca sevk araçları da yetersizdi, yeni araçların gelmesi beklendi. Eşi tutuklanan ve aracı olmadığı için orada kalan sanık yakınları araçları olan diğer yakınlar tarafından evlerine bırakıldı. Tam bir dayanışma vardı” diye konuştu.



Emekliler Silivri’ye



Tutuklama kararı çıkartılanlar arasında bulunan eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve diğer emekli generaller sağlık kontrolü için önce Silivri Devlet Hastanesi’ne götürüldü.





Aileleriyle vedalaştılar



Kontrolleri 5 saatte tamamlanan emekli askerler, ardından Silivri Cezaevi’ne konuldu. Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan, Korgeneral M. Korkut Özaslan, Korgeneral Ayhan Taş, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Tümgeneral Abdullah Dalay, Tümgeneral Ahmet Yavuz, Tümgeneral Salim Bektaş, Tümgeneral Hasan Fehmi Canan, Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, Tümgeneral Bekir Memiş, Tümgeneral İhsan Balabanlı, Tümamiral Cem Gürdeniz, Tümamiral Ali Semih Çetin’in de aralarında bulunduğu sanıklar, Harbiye Orduevi’nde 2 saat kalarak yakınları ile vedalaştı. Sanıklar vedalaşmanın ardından Hasdal Askeri Cezaevi’ne götürüldü.



12 kişi daha cezaevinde



Haklarında yakalama kararı çıkartılan 29 kişiden 12 muvazzaf subay da dün Merkez Komutanlığı’na ait bir minibüsle Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Haklarındaki yakalama kararı yüzlerine okunan muvazzaf subaylar İbrahim Koray Özyurt, Nihat Altınbulak, Soner Polat, Mehmet Ferhat Çolpan, Meftun Hıraca, Abdurrahman Başbuğ, Erdinç Atik, Mustafa Yuvanç, Yunus Nadi Erkut, Nihat Özkan, Hakan Sargın ve Mustafa Koç tutuklanarak Hasdal Cezaevi’ne gönderildi.



Hakkında yakalama kararı çıkartılan kişilerden biri olan ve sol kolu çıktığı için duruşmada bulunmayan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın ise hafta başında Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelerek teslim olacağı öğrenildi. Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, karara 7 gün içerisinde itiraz edeceklerini söyledi.



İki sanık GATA’da



Haklarında yakalama kararı çıkarılan 29 sanık arasında bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun ile emekli Tümgeneral Rıftı Duruoğlu ise dün GATA’ya yatırıldı.





Cezaevindeki muvazzaflar



Balyoz davası: Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç, Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan, Korgeneral Ayhan Taş, Tümgeneral Abdullah Dalay, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tümgeneral Hasan Fehmi Canan, Tümgeneral Salim Erkal Bektaş, Tümgeneral Ahmet Yavuz, Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, Tümgeneral Bekir Memiş, Tümgeneral İhsan Balabanlı, Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, Tümamiral Ali Semih Çetin, Tuğgeneral Nurettin Işık, Tuğgeneral Kasım Erdem, Tuğgeneral Gökhan Gökay, Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu, Tuğgeneral Ali Aydın, Tuğgeneral Mehmet Fatih Ilgar, Tuğamiral Levent Görgeç, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu’nun da aralarında bulunduğu 115 muvazzaf subay.



Ergenekon davası: Kurmay Albay Dursun Çiçek, Albay Cengiz Köylü, Yarbay Mustafa Dönmez, Teğmen Mehmet Ali Çelebi



Poyrazköy davası: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Yarbay Ercan Kireçtepe, Binbaşı Erme Onat, Binbaşı Eren Günay, teğmenler Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan



Sahte Çürük Raporu davası: Albay Ahmet Zeki Üçok



Askeri Casusluk soruşturması: Binbaşı Kemalettin Yakar, Binbaşı Zeki Mesten, Binbaşı Cem Çağlar, Yüzbaşı Esin Tolga Uçar, Astsubay Erdinç Yıldız.





AİHM’de Ergenekon davaları



Muzaffer Tekin ve Dursun Çiçek’in de aralarında bulunduğu Ergenekon kapsamında hakkında dava açılan veya ifadesi alınan 24 kişi adil yargıyla özgürlük ve güvenlik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikayet etti. Sanıklar 1 milyon 835 bin Euro ve 222 bin TL tazminat istedi. Ergenekon ve uzantısı davalarda yargılanan ve AİHM’e başvuran sanıklar şöyle: Muzaffer Tekin, Muammer Karabulut, Hasan Atilla Uğur, Dursun Çiçek, Gazi Güder, Levent Göktaş, Levent Bektaş, Kuddusi Okkır’ın ailesi, Birol Başaran, Adil Serdar Saçan, Tuncay Özkan, Mehmet Ali Çelebi ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi 12 kişi.

NOTLAR



Duruşmada ve sonrasında neler yaşandı?



Balyoz davasının Silivri Cezaevi’ndeki salonda görülen önceki günkü duruşmasında 115’i muvazzaf, 48’i emekli asker olmak üzere 163 sanık hakkında çıkarılan tutuklama kararına ilişkin gelişmeler, dün sabah saatlerine kadar sürdü. Üye Hâkim Ali Efendi Peksak tarafından okunan 22 maddelik karar metninin 20. maddesi okunurken salonda büyük şok yaşandı. Çünkü 20. maddede o an salonda bulunan 133 kişi hakkındaki tutuklama kararı, 21. maddede ise o an salonda bulunmayan 29 kişi hakkındaki yakalama kararı vardı. MUSA KESLER, ESRA ALUS İstanbul



DURUŞMA



Sanıklardan Harbiye Marşı



- Karara hep bir ağızdan Harbiye marşı söyleyerek karşılık veren sanıklardan, emekli asker olanlar önce sağlık kontrolü için hastaneye, daha sonra Silivri Cezaevi’ne götürüldü. Muvazzaf askerlerin bekleyişi ise sabah saatlerine kadar sürdü. Sabah 07.00’de duruşma salonundan çıkan askerler, önce Harbiye Orduevi’ne, oradan da Hasdal Askeri Cezaevi’ne sevk edildi.

- Balyoz davasının önceki günkü duruşmasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Korgeneral Engin Alan, Süha Tanyeri, Feyyaz Öğütçü, Mehmet Otuzbiroğlu, Şükrü Sarıışık, Kadir Sağdıç’ın da aralarında bulunduğu 133 sanık hakkında tutuklama kararı verilmişti.

- Duruşmaya katılmayan sanıklar eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Orgeneral Nejat Bek ve emekli Orgeneral Ergin Saygun’un da aralarında bulunduğu 29 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Duruşmaya katılmayan başka suçtan tutuklu sanık Albay Dursun Çiçek’in de tutuklama kararının yüzüne okunması için tutuklu bulunduğu cezaevi aracılığıyla mahkemede hazır edilmesine karar verilmişti.

- Savcının tutuklama istediği mütalaasının ardından mahkeme 5 saatlik ara verdi. Bu 5 saat içinde sanıklar özellikle aleyhlerinde yayın yapan televizyon kanallarını izledi. Haberleri izlerken yüzlerinin gerildiği gözlenen sanıklar bol boy çay, sigara içti.

-5 saatlik aranın ardından duruşmaya devam edildi. İzleyicilerin kimisi elleri kalbinin üzerinde 22 maddelik ara kararın okunması bekledi. Neredeyse tüm taleplerin reddedildiği ara kararın 20. maddesinde tutuklama kararı, 21. maddesinde ise yakalama kararları yer aldı.

- Tutuklama kararı okunduğu anda salonda sesler yükselmeye başladı. Kararı alkışlarla protesto edenler, mahkeme heyetine, “Şerefsizler, siz çocuklarınıza sarılıp yatacaksınız bu gece” diye bağırdı. Sanık yakınları, “Yıllarca kullandılar. Şimdi bir kenara atıyorlar” diyerek tepki gösterdi.



SONRASI



Valizler eve değil cezaevine



- Tutuklama kararını içeren ara karara mahkeme üyelerinin hemen salonu terk etmesi nedeniyle ulaşmak hayli zor oldu. Sayılan onlarca isim içinde kendi ismini duyamayanlar son çare olarak salonda görevli binbaşıdan kararı istedi. Binbaşı elindeki listeden kimin tutuklandığını, kimin hakkında tutuklama kararı olmadığını okudu.

- Sanıklar, tutuklama kararının açıklanmasının ardından Harbiye marşı ve Deniz Harp Okulu marşını okudu. Sanıklar, içlerinde “korgeneral” rütbesinde bir kişiler olduğunu belirterek, kendisini jandarmaya teslim etmeyeceklerini, Merkez Komutanlığı’ndan bir orgeneralin gelmesi gerektiğini söyledi. Tutuklanan kişilerin arasında en üst rütbede Korgeneral Mehmet Otuzbiroğlu bulunuyordu.

- İletişim kurulan İstanbul Merkez Komutanlığı, sanıkların mahkemede tutuklanması nedeniyle buna gerek olmadığını, muvazzaf askerlerin jandarma tarafından Hasdal Cezaevi’ne götürüleceğini söyledi. Askerler nizami bir sıra içinde sabah duruşmaya girerken verdikleri kimliklerini almak için salondan çıkarıldı. Kimliklerini alan sanıklar tekrar duruşma salonuna giti, sonra da jandarm aracına bindirildi.

- Bazı sanıkların valizleri daha cezaevine gitmeden kendilerine ulaştırıldı. Şehir dışından gelen ve bir hafta süreyle Silivri’de kalacak olan sanıkların zaten hazır olan valizlerinin kendilerine ulaştırıldığı görüldü. Hatta otelden sabah çıkış yapan ve evine dönecek olan sanıklar, sabah valizlerini beraberlerinde getirip emanete bırakmıştı. Valizler ev yerine cezaevine gitti.

- Deniz Kıdemli Albay Ali Türkşen, hafta sonu için yeğenleriyle yaptığı kahvaltı planını arkadaşlarına anlatıyordu. Ancak verilen tutuklama kararı bu planın gerçekleşmesine engel oldu.

- Poyrazköy davası sanığı da olan Albay Mücahit Erakyol da duruşmaya ailesiyle gelen sanıklar arasındaydı. 5 Temmuz 2010 tarihinde tahliye olan Erakyol, 8 ay sonra hakkında verilen tutuklama kararıyla yeniden cezaevine gitti.

- Tuğamiral Fatih Ilgar da duruşmaya 17 yaşındaki kızıyla gelenler arasındaydı. Çisem Ilgar, tutuklama kararının açıklanmasından sonra ağlamaya başladı.



Mehmet Haberal mahkûm koğuşunda



Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nden Adli Tıp Kurumu’nun kararı üzerine Halkalı Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne nakledilen Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın avukatı Dilek Helvacı, müvekkilinin mahkum koğuşunda yattığını söyledi.



Helvacı, şöyle konuştu: “EKG’si çekilmiş. Monitöre bağlı ve holter takılı vaziyette. Kalpteki ‘erken atım’ ve tansiyon sorunu devam ediyor. Mahkum koğuşunda tutuluyor. Demir kapılı, camlar da demir parmaklıklar var. Perde gibi gibi birşey yok. Hastanenin mahremiyetine bu noktada saygı gösterilmiyor. Güvenlik önlemleri dikkat çekici derece artırılmış. İki infaz koruma memuru ve 10’a yakın jandarma var. Ben müvekkilimle görüşürken de kapı kapatılmadı ve konuşulanları dinlemek üzere kapı önünde bir infaz koruma memuru bekledi. Çıkınca ben buna tepki gösterdim. ‘Bize böyle talimat verildi’ dediler. Ben de böyle bir haklarının olmadığını, bu talimatın yazılı verilmesi halinde gerekli yasal girişimlerde bulunacağımı söyledim.





‘Ülkeme yakıştıramıyorum’



Haberal, son yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün. Görevlerini yapan hekimlerin tutuklanıp, hemşirenin diğer görevlilerin gözaltına alınmasını tamamen hukuk dışı bulduğunu, bunun hem yaşam hakkına hem de temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğu söylüyor. ‘Hukukun geldiği seviyeyi göstermesi açısından bu yaşananları ülkeme yakıştıramıyorum’ diyor.”





Hangi komutanda ne kadar asker var?



Tutuklanan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 muvazzaf general ve amiralden 3’ü açığa alındıkları için emrinde asker yok. Diğer komutanlar ve emirlerindeki askerlerin sayısı ise şöyle:

- 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan - 40 bin

- Gaziemir Ulaştırma Okul Komutanı Tümgeneral İhsan Balabanlı - 8 bin

- 4. Mekanize Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kasım Erdem - 4 bin 500

- 52. Taktik Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Dalay - 10 bin

- Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu - 15 bin

- Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Ahmet Türkmen - 3 bin

- Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın - 5 bin

- İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Fatih İlğar - 3 bin

- Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Cem Aziz Çakmak - 2 bin 500

- Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu - 5 bin





Şafak vakti Silivri'ye ziyaret



Balyoz tutuklusu generaller 5 saatlik sağlık kontrolünden sonra cezaevine girdi. İlk ziyaretçileri İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Kurtoğlu oldu.

Balyoz davası kapsamında önceki gece tutuklanan komutanlara ziyaretçi akını başladı. Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Özden Örnek, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına, emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık ve emekli Korgeneral Engin Alan, Silivri Cezaevi'nde dün ilk gecelerini geçirdiler.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre, Örnek, Fırtına ve Alan üst düzey bir komutanın odasında sabahladılar. Diğer emekli subaylar ise karantinalarda kaldılar.

Sabaha kadar sohbet eden komutanların yemek yemeyip sürekli çay ve sigara içtikleri ve oldukça gergin oldukları öğrenildi.

Silivri Cezaevi dün gece hiç olmadığı kadar hareketli saatler geçirdi. İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu da tutuklu komutanlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan isimler arasındaydı. Komutanların ziyeretçilere, 'Tutuklanmayı beklemiyorduk. Bizim için de sürpriz oldu' dedikleri öğrenildi.



Dubleks koğuş

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nde üst düzey komutanların kalması için 5 Nolu L Tipi Cezaevinin hazırlandığı öğrenildi. İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Engin Alan'ın aynı koğuşta kalması bekleniyor. Dubleks olan bu koğuşlar cezaevinin en konforlu koğuşları.



Eruygur da unutulmamıştı

Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi de Ergenekon soruşturmasında tutuklanan emekli Orgeneral Şener Eruygur ile Orgeneral Hurşit Tolon'u da kaldıkları Kandıra Cezaevi'nde, Genelkurmay Başkanlığı'nın emriyle ziyaret etmişti.



Ergenekon'a komşu oldular

Komutanlar ünlü Ergenekon tutuklularına da komşu olacak. L-5 Nolu Cezaevi'nde Ergenekon davası tutukluları Veli Küçük, İbrahim Şahin, Ergün Poyraz, Levent Bektaş, Kemal Kerinçsiz, Mustafa Levent Göktaş gibi isimler kalıyor.



Tutuklu sayısı 140 oldu

Balyoz davası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 muvazzaf asker dün tutuklandı. Merkez Komutanlığı'ndan getirilen askerler hakkında duruşmada olduğunun tutanaklara geçmemesi nedeniyle yakalama kararı çıkmıştı. İstanbul nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Albay Mehmet Ferhat Çolpan, Albay Nihat Altunbulak, Albay İbrahim Koray Özyurt, Albay Soner Polat, Yarbay Meftun Hıraca, Üsteğmen Erdinç Atik, Astsubay Abdurrahman Başbuğ'a haklarındaki yakalama kararı okundu. 7 sanık tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevine götürüldü. Davada, dün duruşmada olan 133 kişi tutuklanmış, 29 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Son tutuklamalarla hakkında yakalama kararı olanların sayısı 22'ye indi.



İki komutan GATA'da

HaklarInda yakalama kararı verilen 1. Ordu eski Komutanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun ile Emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy GATA'ya yatırıldı. Emekli komutanlar Kardiyoloji Servisi'nde tedavi altına alındı.



