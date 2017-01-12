TSK'dan Zap'a hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine PKK'ya yönelik hava harekâtı düzenledi. Harekâtta PKK'ya ait iki barınağın ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 16.19-16.29 saatlerinde, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekâtı düzenlendi.

Yüklü miktarda cephanenin yanı sıra iki havan mevzisi ile içerisinde PKK'lıların da bulunduğu iki barınak ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.