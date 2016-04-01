TSK'dan Zap ve Metina'daki PKK kamplarına hava operasyonu

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgesindeki PKK hedeflerine bugün F-16 ve F-4 2020'lerin katıldığı 12 hava aracı ile iki ayrı hava harekâtı düzenlendiğini duyurdu.

Genelkurmay'ın operasyona ilişkin açıklaması şöyle:

Bugün saat 08.30- 09:00 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Kuzey Irak'taki bulunan ZAP bölgesindeki PKK hedeflerine (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) F-16'ların katıldığı 4 hava aracı hava harekatı düzenlendi ve tespit edilen hedefler tam isabetle imha edildi.

Saat 10.15 - 11.00 saatleri arasında ise yine anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Kuzey Irak'ta bulunan Metina bölgesindeki PKK hedeflerine (mühimmat deposu ve sığınaklar) F-4 2020'lerin katıldığı 8 hava aracı ile hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen 8 hedef tam isabetle imha edildi.