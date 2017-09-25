TSK'dan Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı 

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Irak\'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

TSK\'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül günü, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi. Harekata katılan uçakların, emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.