TSK'dan Zap bölgesindeki PKK kamplarına hava operasyonu

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki PKK hedeflerine yönelik hava harekatının devam ettiğini duyurdu. Jetlerin mağara ve barınakları tam isabetle vurarak imha ettiği de belirtildi.

NTV'nin haberine göre, Irak'ın kuzeyindeki keşifler sonucu dün bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4 2020 savaş uçaklarının katıldığı harekatla terör örgütüne ait mağara ve barınaklar imha edildi. 10 jetin katıldığı harekatta hedefler, milli mühimmatlarla tam isabetle vuruldu.