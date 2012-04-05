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TSK'dan Uludere açıklaması: Operasyon kurallara uygun olarak yapılmıştır

TBMM İnsan Hakları Uludere Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen raporu, "tatmin edici bulmadığını" söyledi.

05 Nisan 2012 21:10

TBMM İnsan Hakları Uludere Alt Komisyonu Başkanı İhsan Şener, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen Uludere raporunda, "Harekat sınır dışı kurallarına uygun olarak yapılmıştır" ifadesinin bulunduğunu söyledi. 

 
Şener, TBMM iktidar kulisinde basın mensuplarının soruları üzerine, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen raporu tatmin edici bulmadığını ifade etti. 
 
Şener, Uludere olayına ilişkin Genelkurmay'dan gelen yazıya ilişkin sorular üzerine "Raporda, 'harekat sınır dışı kurallarına uygun olarak yapılmıştır' ifadesi yer alıyor. Ayrıca, soruşturmanın gizliliği gerekçe gösterilerek özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dolayısıyla bazı belgelerin paylaşılamayacağı söyleniyor. Kişisel görüşüm, Genelkurmay'ın raporu, istenilen nitelikte değil, tatmin edici bir yanıt değil" cevabını verdi.

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