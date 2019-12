'TSK'dan tatmin edici bir açıklama bekliyorum'

T24 - Hakkâri'deki askeri birliğe PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 8 askerin şehit olmasının ardından konuşan Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, her şehit haberinden sonra "vatan sağolsun, milletimizin başı sağolsun" ifadelerinin adet haline geldiğini söyledi. Bu açıklamaların artık vatandaşları tatmin etmediğini ifade eden Şahin, Genelkurmay'dan yaşananlarla ilgili tatmin edici bir açıklama beklediğini söyledi.





TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Bugün verdiğimiz 8 şehidimizle ilgili Genelkurmay'dan tatmin edici bir açıklama bekliyorum'' dedi.





Şahin, gazetecilerin, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde Türkiye-Irak hudut hattında bir sınır bölüğüne teröristlerce düzenlenen saldırıda, 8 askerin şehit olması ve 14 askerin yaralanmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.





Her şehit haberi duyulduğunda ülkedeki sağduyu sahibi herkesin büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:





''Ben de üzüntü duydum. Her şehit haberinden sonra 'Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun vatan sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun' demek adet haline geldi. Bu değerlendirmeler, açıklamalar, vatandaşımızı artık tatmin etmiyor. Bundan birkaç gün önce şehit verdiğimiz bir gencimizin Çorum'daki babasının tespiti beni çok etkilemişti. Şehit babası, 'Biz koskoca bir devletiz, koskoca ordumuz var, birkaç çapulcu üzerinde neden etkili olamıyoruz, bunları susturamıyoruz' demiştir. Bugün verdiğimiz 8 şehidimizle ilgili ben Genelkurmaydan tatmin edici bir açıklama bekliyorum. Bu şehit babasının hislerine tercüman olacak, tatmin edecek açıklama bekliyorum. Kamuoyu da bekliyor.''







'Arkasında kimler var?'







TBMM Başkanı Şahin, terör örgütünün arkasında artık kimlerinin bulunduğunun apaçık ortada olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:





''Birtakım dış güçlerin taşeronluğunu yapmaktadırlar. Asla amacına ulaşamayacaklardır. Bunu herkes biliyor. Ancak bunu söylemek, açıklamak, ciğeri yanan şehit anası, babası ve yakınlarının tesellisine yetmemektedir. O nedenle terörle mücadelede kişi veya kurum kim yetkiliyse Çorumlu babanın yakarışını tatmin etmek zorundadır. Ben bunu kamuoyu adına istiyorum.''