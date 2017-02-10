TSK'dan Rusya'ya koordinat yanıtı

Genel Kurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kremlin'in yaptığı açıklamanın kamuoyunda 'yanlış anlaşılabileceği' belirtilerek yeni bir açıklama yapılması gerekliliğinin doğduğu kaydedildi.

Rus uçağının vurduğu Türk unsurlarının 10 gündür aynı noktada olduğu ve koordinatların Rusya'ya 8 Şubat akşamı verildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Federasyonu Sözcüsü Dimitri Peskov’un 10 Şubat 2017 tarihinde 'Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği' şeklinde bir açıklaması basında yer almıştır. Bu ifadelerin kamuoyunda yanlış bir algıya sebep olabileceği düşünülerek aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur... 9 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. Son olarak 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekât Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir. Aynı saatlerde Ankara'daki Rus Silahlı Kuvvetleri Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı karargâhına davet edilerek unsurların bulunduğu noktaların daha önce de verilen koordinatları bir kez daha elden kendisine verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin'in açıklaması

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Cuma günü yaptığı açıklamda, "Teröristlere hava operasyonu düzenleyen Rus silahlı kuvvetleri Türk ortaklarımızın verdikleri koordinatlardaki hedefleri vurmuştur. Söz konusu yerde Türk askerlerinin bulunmaması gerekirdi. Dolayısıyla hedefe yapılan bombardıman kasıtsızdı” dedi. Peskov, "olayın meydana geliş nedeni tartışmasız ve net” diye konuşmuştu.

Peskov, "olayın Türk makamlarının hatasından mı kaynaklandığı” yönündeki soruyu "durumun ancak koordinat paylaşımındaki iletişim yetersizliği ile açıklanabileceğini” söylemişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, meydana gelen bu olaydan sonra devlet ve hükümet başkanlarının İslamcı teröristlere ve diğer aşırı gruplarla mücadelede operasyonlar sürecinde askeri koordinasyonu iyileştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da olayın "bütünüyle bir kaza olduğu” değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:

"Dünkü olay, tamamen, Rusların da teyit ettiği gibi tamamen bir kaza sonucu ortaya çıkmış bir olaydır. Sayın Putin’in, Sayın Cumhurbaşkanımızı arayıp taziyelerini bildirmesi ve olayın kazaen vuku bulduğunu ifade etmiş olması, bu konuda Rusların yaklaşımını ortaya koyması bakımından önemlidir. Bizim açımızdan olay, bütünüyle aydınlatılmaya çalışılıyor, araştırılıyor. İlk bilgiler, koordine yanlışlığı, yanlış bir koordinasyon. Herhangi bir şekilde maalesef istem dışı medyana gelmiş bir olaydır. Bütünüyle bir kazadır, ilk bilgilere göre. Ama bunun nasıl vuku bulduğu, bu aradaki koordinasyon meselesinin nasıl bu kadar atlandığı da ortaya konulacaktır. Şimdi orada mücadelede anlaşılıyor ki çok daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç var."

"Putin kazadan dolayı üzgün”

Başbakan Binali Yıldırım da, konuya ilişkin "Kremlin'in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak." diye konuştu.

TSK'dan ilk açıklama

Genelkurmay Başkanlığı tarafından perşembe günü yayınlanan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında Rusya Fedrasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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DW, Reuters/AG/MK/GA