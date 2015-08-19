TSK'dan, PKK kamplarına hava operasyonu

Türk Hava Kuvvetleri, Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasındaki Karaçalı’da bulunan PKK kamplarına yaklaşık bir saat süreyle hava operasyonu düzenledi.

Operasyonun Siir’te 8 askerin şehit olduğu patlamadan kısa süre önce gerçekleştiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, öğleden sonra Diyarbakır’dan havalanan F-16’lar sınırın sıfır noktasında bulunan Karaçalı’da PKK’ya ait barınak ve sığınakları hedef aldı. Türk uçakları Karaçalı’daki hedefleri vurmak için önce Kuzey Irak hava sahasına girdi. Uçaklar Kuzey Irak üzerinden sorti yaparak sıfır noktadaki hedeflere bomba yağdırdı. Yaklaşık iki hafta aradan sonra gerçekleştirilen hava operasyonunda barınak ve mağaraların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.