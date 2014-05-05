T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK'dan 'paralel yapıya yönelik tedbir' iddialarına yalanlama

TSK'dan yapılan açıklamada 'MGK'da paralel yapıya yönelik tedbir kararları alındı' iddiasına yönelik çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi

05 Mayıs 2014 14:01

TSK kuvvetleri bir açıklama yaparak son MGK toplantısında ordu içindeki paralel yapı örgütlenmesinin ele alındığı iddialarını yalanladı.Genelkurmay'ın internet sitesinden bugün yapılan açıklama ile "MGK'da paralel yapı ele alındı" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.


İşte o açıklama:

Bazı basın yayın organlarında; 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen MGK toplantısında ele alınan kararlardan birisinin de, TSK içinde yer aldığı iddia edilen paralel yapılanmaya yönelik tedbirlerle ilgili olduğu ve bu kapsamda söz konusu yapılanmayı esas alan bir araştırma başlatıldığı, bunun sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu ve 2014 yılı Ağustos ayındaki YAŞ toplantısında bazı personelin TSK’dan ihraç edileceğine yönelik haberler yer almıştır. Ağustos ayı olağan YAŞ toplantısına yönelik çalışmalar, kurumsal hafıza ve teamüller çerçevesinde ve normal seyrinde sürdürülmektedir. Söz konusu haberler gerçek dışıdır.

 

'Etnik ya da mezhepsel ayrım yapmıyoruz'

 

Genelkurmay'ın bugün yaptığı bir diğer açıklamada da ordu içindeki fişleme yapıldığı yönündeki haber ve iddialara yanıt verildi. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti olma vasfının gereği olarak TSK’da tüm faaliyetler, başta Anayasa olmak üzere mevcut kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda TSK’da, dayanağını yasal mevzuattan almayan hiçbir işlem yapılmamaktadır. Diğer taraftan TSK'da hiçbir dönemde personel arasında etnik ve mezhepsel ayrımcılık yapılmamıştır. TSK’da ayırma işlemleri; yasalarda belirtilen nedenlere ve somut, hukuki delillere dayanarak yapılmaktadır. Konu ile ilgili iddialar gerçek dışıdır" denildi.

 

ETİKETLER

tskaçıklamaparalel yapımgktedbiryalanlamaiddiayaş kararlarıbasın organlarıhaberler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24