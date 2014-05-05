TSK'dan 'paralel yapıya yönelik tedbir' iddialarına yalanlama

TSK kuvvetleri bir açıklama yaparak son MGK toplantısında ordu içindeki paralel yapı örgütlenmesinin ele alındığı iddialarını yalanladı.Genelkurmay'ın internet sitesinden bugün yapılan açıklama ile "MGK'da paralel yapı ele alındı" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.



İşte o açıklama:

Bazı basın yayın organlarında; 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen MGK toplantısında ele alınan kararlardan birisinin de, TSK içinde yer aldığı iddia edilen paralel yapılanmaya yönelik tedbirlerle ilgili olduğu ve bu kapsamda söz konusu yapılanmayı esas alan bir araştırma başlatıldığı, bunun sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu ve 2014 yılı Ağustos ayındaki YAŞ toplantısında bazı personelin TSK’dan ihraç edileceğine yönelik haberler yer almıştır. Ağustos ayı olağan YAŞ toplantısına yönelik çalışmalar, kurumsal hafıza ve teamüller çerçevesinde ve normal seyrinde sürdürülmektedir. Söz konusu haberler gerçek dışıdır.

'Etnik ya da mezhepsel ayrım yapmıyoruz'

Genelkurmay'ın bugün yaptığı bir diğer açıklamada da ordu içindeki fişleme yapıldığı yönündeki haber ve iddialara yanıt verildi. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti olma vasfının gereği olarak TSK’da tüm faaliyetler, başta Anayasa olmak üzere mevcut kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda TSK’da, dayanağını yasal mevzuattan almayan hiçbir işlem yapılmamaktadır. Diğer taraftan TSK'da hiçbir dönemde personel arasında etnik ve mezhepsel ayrımcılık yapılmamıştır. TSK’da ayırma işlemleri; yasalarda belirtilen nedenlere ve somut, hukuki delillere dayanarak yapılmaktadır. Konu ile ilgili iddialar gerçek dışıdır" denildi.