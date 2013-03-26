TSK'dan 'Operasyonlar üç ay önce durdu' iddiasına yanıt

Genelkurmay Başkanlığı, operasyonların üç ay önce durdurulduğu iddialarını yalanladı. Genelkurmay, 25 Mart'ta sınırötesinde 13 ayrı noktadan havadan keşif yapıldığını belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı, operasyonların durdurulduğu iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "26 Mart 2013 tarihli günlük bir gazetede yer alan “İlk grup sınırı geçti, jetler izledi” başlıklı haber gerçek dışıdır. 25 Mart 2013 tarihinde sınırötesinde 13 (on üç) ayrı noktanın hava keşfi yapılmış olup, haberde belirtilen uçaklar Hava Keşif Uçaklarıdır.

Aynı tarihli başka bir günlük gazetede; "Operasyonlar üç ay önce durduruldu” başlığı altında yer alan haber tamamen asılsız olup, Türk Silahlı Kuvvetleri, hukuki mevzuat gereği kendisine verilen vazifesine devam etmektedir."