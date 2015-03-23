TSK'dan, Öcalan'ın 'Eşme ruhu' sözlerine atfen yapılan 'PYD ile işbirliği' haberlerine kınama

Genelkurmay Başkanlığı, Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajında Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD tehdidine karşı YPG kontrolündeki Eşme köyüne taşınmasına vurgu yaparak, "Bu temelde gelişen 'Eşme ruhunu' halklarımız arasında yeni tarihin sembolü olarak selamlıyorum" sözleri üzerinden başlayan tartışmalara ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada TSK’nın PYD ve PKK ile işbirliği yaptığı iddiaları yalanlanarak, "Hiçbir zaman muhatabımız olmayan ve olmayacak olan terörist başının 'Eşme ruhu' açıklamasına atfen, Millî Ordu Türk Silahlı Kuvvetlerine bu yakıştırmayı yapan kişileri ve yayın organlarını Yüce Türk Milleti önünde şiddetle kınıyoruz" denildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında; hiçbir zaman muhatabımız olmayan ve olmayacak olan terörist başının "Eşme ruhu” açıklamasına atfen, Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun Suriye toprakları içinde yer değiştirmesi ile ilgili olarak “TSK ile PYD/PKK’nın işbirliği yaptığı” yolundaki yayın ve haberler tamamen gerçek dışı olup;



31 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasal düzenini değiştirmeyi hedefleyen bir terör örgütü ile silahlı mücadele eden ve bu uğurda binlerce şehit ve gazi vermiş olan şerefli, haysiyetli ve onurlu Millî Ordu Türk Silahlı Kuvvetlerine bu yakıştırmayı yapan kişileri ve yayın organlarını Yüce Türk Milleti önünde şiddetle kınıyoruz.



Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine yasalarla verilmiş görevleri ve Hükümetlerimizin talimat ve direktifleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Yüce Türk Milleti’ne yönelik her türlü terör örgütü ile mücadele etme azim ve kararlılığını sürdürmektedir.



Açıklamalarımızda defaatle vurguladığımız üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri, iç siyasi çekişmelerin bir aktörü olmayacak, Demokratik, Laik, Sosyal, Hukuk Devleti’nin gereklerini yerine getirmeye devam edecektir.”