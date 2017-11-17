TSK'dan NATO açıklaması: Olaylar kabul edilemez

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), NATO'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada olaydan sorumlu 2 kişinin görevden alındığı bilgisi ve NATO'nun hem yazılı hem de sözlü özür dilediği belirtilirken "Yaşanan olaylar kabul edilemez" denildi.

TSK'dan konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen TRIDENT JAVELIN adlı NATO Tatbikatının son safhasında, tatbikatın ‘Karşıt Kuvvet’ ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal ATATÜRK’ün resminin yerleştirildiği, tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN adına sahte hesap açılarak Karşıt Kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verildiği hususları tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından tespit edilmiştir.

Durumun Genelkurmay Karargahına intikal etmesi üzerine, yaşanan olayların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, konu NATO askeri makamları nezdinde yazılı ve sözlü olarak protesto edilmiş ve tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin derhal tatbikattan geri çekilmeleri emredilmiştir.

Sıralı NATO makamlarınca, yaşanan olaylardan duyulan üzüntü ve olayların kabul edilemez olduğu belirtilerek, yazılı ve sözlü olarak özür dilenmiştir. Ayrıca olayların kişisel olduğu ifade edilmiş ve olaylardan sorumlu iki kişinin görevlerine son verildiği bilgisi alınmıştır.

Konu ile ilgili gelişmeler takip edilmektedir."

Genelkurmay Başkanı Akar Stoltenberg ile görüşüyor

Genelkurmay Başkanı Org. Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Kanada'da bir araya geldi. Görüşmede NATO tatbikatı sırasında yaşanan krizin ele alınması bekleniyor.

Ne olmuştu?

NATO, Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal uygulamalar hakkında açıklama yaptı. Üst düzey NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Norveç'te 8-17 Kasım tarihleri arasında yapılan tatbikatın masa başında düzenlenen simülasyonları sırasında iki olay yaşandı.

Atatürk 'düşman' liderler arasında gösterildi

Simülasyonlara ilişkin düzenlemelerin yürütüldüğü Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde (JWC), ilk olayda simülasyonla ilgili arka plan belgeleri çerçevesinde "Düşman Liderler Biyografisi" hazırlandı. Ancak hazırlığı yapan ekip teknisyeni Atatürk'ün heykelini bu biyografilerden birine yerleştirdi. Skandalın ardından bilgisine başvurulan teknisyen, sosyal medyadaki araştırma sonrasında Atatürk heykelini "yanlışlıkla" yerleştirdiğini iddia etti. Simülasyona katılan Türk ekibin müdahalesi sonrasında Atatürk heykeli düşman liderler biyografisinden kaldırıldı. Skandala neden olan teknisyen ise heykelin Atatürk'e ait olduğunu bilmediğini savunarak özür diledi.

Skandal olay, Atatürk fotoğrafının kullanıldığı tatbikatta görevli Türk subaylar tarafından tespit edilmesiyle ortaya çıktı.

Erdoğan ile ilgili sahte hesap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal da hatadan çok kasıt içermesiyle dikkat çekiyor. NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, diğer olayda Norveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sivil personel Hollanda'daki karargahta simülasyon çerçevesinde kullanılan sanal bir sohbet mecrasında "Recep Tayyip Erdoğan" adlı sahte hesap açtı. Norveç ordusuna bağlı personel, sahte hesapla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simülasyonda "düşman ülke liderleriyle" yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajını verdi.

O subay kim?

NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Türk subayların tespiti sonrasında sahte hesap açan kişinin Türkiye kökenli bir Norveç subayı olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine, söz konusu subayın ordudan uzaklaştırıldığı iddia edildi. Subayın olaya ilişkin soruşturulduğu bilgisi ulaştı.Bu subayın Söz konusu subayın Türkiye kökenli bir Kürt olduğu yönünde iddialar bulunsa da NATO kaynakları bu iddiaları teyit etmedi.

NATO personeli değil

NATO yetkilileri, ilgili ismin tatbikattaki görevine son verildiğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Görevlinin NATO personeli olmadığı ve Norveç ordusuna bağlı olduğu da en üst düzeyden açıklandı. NATO, görevli hakkında yapılacak disiplin işleminin Norveç makamları tarafından belirleneceğini duyurdu. NATO ile Norveç arasında konuya ilişkin temasın sürdürülmesi kararı alındı. İlgili ismin Norveç ordusuyla ilişiğinin kesildiğine yönelik iddialar var.

Özür mektubu

Kanada’da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olaydan haberdar olmasının ardından yazılı açıklama yaparak resmen özür diledi. Stoltenberg açıklamasında, “Yaşananlar bireysel eylemlerin bir sonucudur ve NATO’nun görüşlerini yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’nun güvenliğine önemli katkılar yapan, değerli bir müttefik olduğunu belirtti.

Stoltenberg Türkiye'den özür diledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, tatbikat skandalı nedeniyle Türkiye'den özür diledi. Stoltenberg açıklamasında sadece, Atatürk heykelini düşman biyografileri arasında kullanan teknisyene değindi, bu kişinin NATO ile bağlantısı olmayan, Norveç tarafından geçici olarak işe alınmış bir sivil çalışan olduğunu ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Dün Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar.Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz" demişti.