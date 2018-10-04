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TSK'dan Münbiç'te 55'inci devriye

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin Münbiç kentinde, 55'inci devriye faaliyetini gerçekleştirdi

04 Ekim 2018 17:07

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye\'nin Münbiç kentinde, 55\'inci devriye faaliyetini gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 18 Haziran\'da başlatılan devriye görevinin 55\'incisi gerçekleştirildi. Konuya ilişkin TSK\'dan yapılan açıklamada, \"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Ekim 2018 tarihinde 55\'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir\" denildi. 

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