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TSK'dan Menbiç açıklaması: TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından 9. devriye faaliyeti icra edildi

Çavuşoğlu, 4 Temmuz'da teröristlerin bölgeden ayrılacağı açıklamasını yapmıştı

04 Temmuz 2018 19:15

Terör örgütleri PKK ve IŞİD'e karşı gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken TSK, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta devriye faaliyetinin icra edildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, TSK ve ABD’nin Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Temmuz 2018'de, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra ettiği bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda ABD ve Türkiye dışişleri bakanları bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yol haritasının 4 Temmuz’u işaret ettiğini söyleyerek, bu tarihte teröristlerin bölgeden ayrılacağı açıklamasını yaptı.

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