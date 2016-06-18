TSK'dan Lice kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında hava harekatı düzenledi. PKK'ya ait sığınak ve barınaklardan oluşan 16 hedef savaş uçaklarıyla vuruldu.

Sokağa çıkma yasağı getirildi

Lice İlçesi'nin kırsal kesiminde bulunan 13 köyde, bugün saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı da getirildi.

Diyarbakır Valiliği, Lice İlçesi'nde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten PKK'lıları etkisiz hale getirmek, PKK'lıların kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tespit etmek ve malzemeleri ele geçirmek için ilçenin kuzeyinde kalan bölgede operasyon düzenleneceğini ve bu nedenle 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde Lice İlçesi'ne bağlı olan; Yamaçlı Köyü , Yalımlı Köyü, Büyükçağ Köyü, Saydamlı Köyü, Bayırlı Köyü, Seyrek Köyü, Yeşilburç Köyü, Konuklu Köyü, Kılıçlı Köyü, Akçabudak Köyü, Ulucak Köyü, Yorulmaz Köyü, Baharlar Köyü sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 10.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

