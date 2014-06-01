TSK'dan Lice açıklaması: 4 asker yaralı, yol güvenlik nedeniyle halen kapalı

Genelkurmay Başkanlığı, dün Diyarbakır-Bingöl yolunda çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada 4 askerin yaralandığı ve güvenlik nedeniyle Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nun trafiğe kapalı olduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bölücü terör örgütüne müzahir beş kişilik bir grup tarafından, Diyarbakır/Lice ilçesi Kayacık Köyü bölgesinde bulunan bir GSM şirketine ait baz istasyonu yakılmıştır."



'Uzun namlulu silahlarla 800 metreden taciz ateşi'



"Bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından, Diyarbakır-Lice İlçesi Kıralan Mahallesinde bulunan Bingöl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı üç Jandarma Özel Harekat Timine, uzun namlulu silahlarla 700-800 metre mesafeden taciz ateşi açılmıştır. Taciz ateşi, bölgedeki unsurlar tarafından anında karşılık verilmesi üzerine kesilmiştir."



'Karayolu güvenlik nedeniyle kapalı'



"Diyarbakır-Bingöl karayolu güvenlik nedeniyle halen trafiğe kapalıdır. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Olay bölgesinde, bir İHA faaliyetine devam etmektedir."



'4 asker yaralandı'



"Jandarma Timleri tarafından yapılan müdahale sırasında;

-Lice İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timinde görevli bir astsubay atılan parça tesirli el yapımı bombalar ile,

-Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli bir J.Uzm.Çvş., atılan taşlar sonucu,

-Elazığ Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli bir J.Uzm.Çvş., atılan parça tesirli el yapımı bombalar ile,

-Bingöl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli bir J.Uzm.Çvş., atılan havai fişeğin yanında patlaması nedeniyle, çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmış ve helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesine sevk edilmişlerdir. Personel tedavilerini müteakip aynı gün taburcu olmuşlardır."



'Sol eli bilek kısmından koptu'



"Olay esnasında, EYP hazırlayan S.E. isimli şahsın, hazırladığı EYP'nin elinde patlaması sonucu sol eli bilek kısmından kopmuştur. Anılan şahsın sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine devam edilmektedir."



Sökülen çadırlar bölgesinde inceleme



"Jandarma Timleri tarafından sökülen çadırlar bölgesinde yapılan incelemede;

- 17 adet molotof kokteyli,

- 48 adet havai fişek,

- Dört adet çivi ile takviye edilmiş EYP (el yapımı patlayıcı),

- Bir adet diz üstü bilgisayar,

- Bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir."



'Pikap aracı yakıldı'



"Eylemci bir grup tarafından, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğüne ait "Isuzu" marka bir pikap aracı yakılmıştır."